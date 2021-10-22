https://sputnik-georgia.ru/20211022/goroskop-na-segodnya-23-oktyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-261367901.html

Гороскоп на сегодня 23 октября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 23 октября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на субботу, 23 октября, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому предстоит лечиться и решать проблемы

2021-10-22T09:52+0400

2021-10-22T09:52+0400

2021-10-22T09:52+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 23 октября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.По гороскопу Овнам 23 октября не стоит заключать пари или играть на деньги - удача в денежных делах сегодня явно не на их стороне. Знаку зодиака лучше сегодня воздержаться от обсуждений любой темы и споров. Чтобы избежать конфликтов и улучшить эмоциональный фон, гороскоп советует Овнам провести вечер в кругу родных и друзей. Утренняя гимнастика поможет знаку зодиака зарядиться энергией на весь день.Тельцам гороскоп советует посвятить 23 октября активному отдыху и развлечениям. Знак зодиака может сегодня смело воплощать свои творческие планы в жизнь. Тельцам, чтобы не стать причиной конфликта, нужно проявить такт и избегать стремления командовать. Удача ждет знак зодиака и на любовном фронте. Тельцам не следует беспечно относится к здоровью, особенно тем, у которых есть хронические заболевания.Близнецов 23 октября ожидает напряженный день – знак зодиака может сегодня рассчитывать только на собственные знания и силы. Вероятны серьезные ссоры в семье - гороскоп рекомендует Близнецам заниматься только неотложными семейными делами и посвятить день активному отдыху в приятной компании. Прогулка на свежем воздухе поможет сегодня Близнецам избавится от нервного напряжения и негативных эмоций.К Ракам космос сегодня благосклонен – любые дела им будут удаваться с первого раза. Благоприятно 23 октября для крупных покупок – представители знака зодиака смогут приобрести то, о чем давно мечтали. Ракам, чтобы избежать ссор с партнером, гороскоп рекомендует воздержаться от обсуждения недостатков друг друга. Представителям знака зодиака сегодня желательно сократить физические нагрузки и отказаться от спиртного.Львам 23 октября гороскоп советует не заниматься важными делами, чтобы на почве недопонимания не нарваться на конфликты с коллегами и близкими людьми. Благоприятно сегодня для активного отдыха на свежем воздухе и длительных прогулок. Для сохранения здоровья и формы гороскоп советует представителям знака зодиака начать курс упражнений, направленных на коррекцию фигуры, и правильно питаться.Жизненный потенциал Дев сегодня высок - возрастают их творческие способности, дар убеждения и личное обаяние. Хороший день для физических нагрузок и длительных прогулок. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Для личных отношений Дев характерна некоторая нестабильность - поводом для обиды или ссоры могут послужить любые мелочи.Весам звезды советуют 23 октября повысить квалификацию – это поможет увеличить собственную ценность в глазах начальства. Вечер знак зодиака должен посвятить личной жизни - одиноких ждет интересное знакомство, а взаимоотношения семейных - значительно укрепятся. Для сохранения хорошей формы и здоровья гороскоп рекомендует знаку зодиака умеренные физические нагрузки, здоровую диету и крепкий сон.Творческий подход Скорпионов поможет 23 октября раскрыть их внутренний потенциал. Ожидаются и финансовые перемены. Одинокие представители знака зодиака смогут сегодня помириться с партнером и возобновить прежние отношения или закрутить новый бурный роман. Скорпионам, желающим улучшить свою физическую форму, гороскоп советует заняться спортом и начать корректировать свою фигуру с легких упражнений.Стрельцам космос 23 октября обещает яркий день, наполненный позитивными событиями. Возрастет обаяние знака зодиака - склонность влиять на людей и сексуальная энергия. В личной жизни тоже все позитивно - отношения сформировавшихся пар углубляются, и они задумаются над тем, чтобы их узаконить. Свободные представители знака зодиака позволят себе мимолетный роман, который повысит их самооценку.Козероги 23 октября столкнуться с трудностями, но успех в разрешении проблем зависит от их личностных навыков. Возможна финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Благоприятно сегодня для активного отдыха и длительных прогулок по лесу или в парке - общение со своей стихией восстановит силы знака зодиака. Гороскоп советует воздержаться от конфликта - семейная лодка может не выдержать выяснения отношений.Водолеев гороскоп предостерегает 23 октября от участия в финансовых операциях с высоким риском, который может их разорить. Знаку зодиака желательно воздержаться сегодня от расширения сферы деятельности и реализации новых проектов. Семейным Водолеям день лучше посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту, а одиноких ожидает череда интересных встреч, способных перерасти в интересные отношения.По гороскопу, Рыб 23 октября ожидает опасный день - знаку зодиака следует быть предельно осторожными и не посещать увеселительных заведений, массовых мероприятий, а также быть разборчивыми в выборе компаньонов. Вечер лучше провести в тесном семейном кругу и пораньше лечь спать. Рыбам нужно беречь здоровье и обратить внимание на щитовидку и состояние печени. Благоприятный день для начала диеты.Материал подготовлен на основе открытых источников

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гороскоп