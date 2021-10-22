https://sputnik-georgia.ru/20211022/gruzinskiy-bank-poluchil-mnogomillionnuyu-ssudu-dlya-kreditovaniya-predpriyatiy-261388998.html
Грузинский банк получил многомиллионную ссуду для кредитования предприятий
Грузинский банк получил многомиллионную ссуду для кредитования предприятий
Кредиты позволят компаниям модернизировать свои продукты и услуги и привести их в соответствие со стандартами ЕС 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T07:01+0400
2021-10-22T07:01+0400
2021-10-22T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 25 миллиона евро TBC Bank для предоставления кредитов грузинским предприятиям, говорится в сообщении Евробанка.Пакет позволит компаниям модернизировать свои продукты и услуги и привести их в соответствие со стандартами ЕС, модернизировать свое производство, чтобы повысить свою внутреннюю конкурентоспособность и более успешно работать на зарубежных рынках."Зеленая экономика" Грузии: Всемирный банк оценил перспективы >>Деньги будут выделены по кредитной линии ЕС и ЕБРР EU4Business-ЕБРР, которая направлена на оказание помощи грузинским предприятиям в получении инвестиций, что позволяет им воспользоваться возможностями, предоставляемыми Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.Кредитная линия EU4Business-ЕБРР – инструмент совместного финансирования, доступный в Армении, Грузии, Молдове и Украине и направлен на повышение экологичности и конкурентоспособности местных компаний.Грузия намерена активнее использовать "зеленую энергетику" в сельском хозяйстве >>ЕБРР - ведущий институциональный инвестор в Грузии. На сегодняшний день он инвестировал более 4 миллиардов евро в 265 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, причем 79 процентов этих инвестиций приходятся на частный сектор.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, ебрр, tbc bank
Грузинский банк получил многомиллионную ссуду для кредитования предприятий
Кредиты позволят компаниям модернизировать свои продукты и услуги и привести их в соответствие со стандартами ЕС
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 25 миллиона евро TBC Bank для предоставления кредитов грузинским предприятиям, говорится в сообщении Евробанка
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При этом по условиям ссуды ЕБРР, не менее 70% этой суммы должно быть направлено на финансирование инвестиций в "зеленые" технологии.
Пакет позволит компаниям модернизировать свои продукты и услуги и привести их в соответствие со стандартами ЕС, модернизировать свое производство, чтобы повысить свою внутреннюю конкурентоспособность и более успешно работать на зарубежных рынках.
Деньги будут выделены по кредитной линии ЕС и ЕБРР EU4Business-ЕБРР, которая направлена на оказание помощи грузинским предприятиям в получении инвестиций, что позволяет им воспользоваться возможностями, предоставляемыми Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
Кредитная линия EU4Business-ЕБРР – инструмент совместного финансирования, доступный в Армении, Грузии, Молдове и Украине и направлен на повышение экологичности и конкурентоспособности местных компаний.
ЕБРР - ведущий институциональный инвестор в Грузии. На сегодняшний день он инвестировал более 4 миллиардов евро в 265 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, причем 79 процентов этих инвестиций приходятся на частный сектор.
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