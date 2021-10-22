https://sputnik-georgia.ru/20211022/kak-muzhchina-iz-doma-prestarelykh-poprosil-u-biblioteki-royal---realnaya-istoriya-iz-tbilisi-261400354.html

Как мужчина из дома престарелых попросил у библиотеки рояль - реальная история из Тбилиси

Как мужчина из дома престарелых попросил у библиотеки рояль - реальная история из Тбилиси

На днях в Национальную библиотеку Тбилиси зашел один обычный мужчина с очень необычной просьбой 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T14:04+0400

2021-10-22T14:04+0400

2021-10-22T14:15+0400

общество

новости

грузия

национальная парламентская библиотека

библиотека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/45/248384535_0:53:1100:672_1920x0_80_0_0_93f1822d73130ab16aedb59b88268432.jpg

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Трогательная история произошла на днях в Национальной парламентской библиотеке Тбилиси - к концу рабочего дня в кабинет директора Георгия Кекелидзе заглянул неизвестный мужчина со странной просьбой. "Меня не удивить просьбами, - пишет Кекелидзе в Facebook. - И тем, что осуществить большинство из них я не в силах. Но он так нервничал, что я посчитал, этот человек сейчас попросит у меня что-то невозможное. И его пролог указывал на это. "Я восемь лет живу в доме престарелых. Но не думайте, что я необразованный". Логическое продолжение старта должно было быть таким: самое легкое - деньги, чуть труднее - работа. "Когда у меня был дом, в нем стояло пианино. Очень хорошее пианино, я покажу вам фото". Он вытащил маленький блокнот и протягивает мне распечатанный снимок. И я жду вопроса: "Вы не купите пианино? Я продам вам его всего за каких-то 800 лари, оно антикварное, его еще дядя моего деда..." Но этот человек не оправдал мои надежды"."Если бы не коронавирус, я бы обнял его, - написал директор библиотеки. - Как же не обнять и не ободрить такого человека? Сейчас для меня он самый первый исполнитель, пусть я даже его не слушал. Пусть он даже страшно играет, даже хуже всех. Даже если все, что он мне сказал, ложь. Главное ведь то, что человек пришел ко мне в это сложное время и попросил играть на рояле".Самое интересное, что этот пост Георгия Кекелидзе в Facebook произвел настоящий фурор и вызвал волну положительных откликов. Подписчики главного библиотекаря страны наперебой предлагали пожилому мужчине помощь и даже изъявили желание послушать выступление незнакомца.Имя Резо Габриадзе дали кинобиблиотеке в столице Грузии >>>Сам же Кекелидзе заявил, что, конечно же, даст возможность мужчине играть на рояле и что его фонд благодаря активистке Майе Цигнадзе передаст пианино приюту для бездомных.Sputnik Грузия выяснил, что таинственным мужчиной оказался бенефициар приюта для бездомных, расположенного в районе Лило на окраине Тбилиси. Мы связались с директором приюта Гочей Миндиашвили, который эту историю подтвердил. Однако личность незнакомца не раскрыл. Хотя отметил, что им звонили из библиотеки и сказали, что вскоре в доме престарелых в Лило появится пианино. Георгий Кекелидзе – грузинский поэт, эссеист, телеведущий, лауреат премии "Саба", премии "Золотое крыло", основатель электронной библиотеки lib.ge. С 2012 года занимает пост генерального директора Национальной библиотеки Грузии и активно содействует распространению грамотности по всей стране.Что касается приюта для бездомных в Лило, он рассчитан на 240 человек. Городские власти приняли решение открыть его в декабре 2015 года, после того, как на улицах Тбилиси от обморожения погибли несколько бездомных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, национальная парламентская библиотека, библиотека