https://sputnik-georgia.ru/20211022/khudozhnitsa-iz-gruzii-primet-uchastie-v-vystavke-v-londone-261405092.html

Художница из Грузии примет участие в выставке в Лондоне

Художница из Грузии примет участие в выставке в Лондоне

Необычная выставка объединит работы женщин, творческие практики которых во многом вдохновлены женским телом 22.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Грузинская художница Русудан Хизанишвили примет участие в групповой выставке в галерее BEERS London, где будут представлены работы одиннадцати женщин-художниц. Экспозиция откроется 24 октября. Галерея BEERS London открылась в 2012 году и с тех пор завоевала международную репутацию одного из ведущих пространств для современного искусства в Лондоне. В галерее, помимо живописи, выставляют скульптуру, фотографии, текстиль и керамику. BEERS London представляла художников из Африки, Азии, Южной Америки, США, Великобритании, Европы и Канады.Выставка под названием "WÜNDER WOMXN: The Female Figurative" объединит работы женщин, творческие практики которых во многом вдохновлены женским телом.Традиционно образ женщины в изобразительном искусстве от античности до более современных образцов создавался мужчинами, отмечают в галерее. Поэтому выставка BEERS London расскажет зрителям о женщинах - только от лица женщин.Художницы, участвующие в выставке, представят разные страны мира - в том числе Канаду, США, страны Европы и Африки, Иран и Колумбию.Русудан Хизанишвили живет и работает в Тбилиси. В 1994-1998 годах училась в художественном колледже Николадзе, в 2003 году получила степень бакалавра Тбилисской академии художеств, а в 2005 году – степень магистра изобразительного искусства.Русудан сотрудничает с различными галереями и фестивалями. В основном она работает в области живописи, создает коллажи, а также ставит интересные эксперименты в сфере печатной графики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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