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Клубы, танцы и забеги: куда пойти в Тбилиси 22-24 октября
Клубы, танцы и забеги: куда пойти в Тбилиси 22-24 октября
Рабочая неделя позади, а это значит, что пришло время для отдыха. Не переживайте, если пока не знаете, куда пойти в Тбилиси в этот уикенд 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T11:44+0400
2021-10-22T11:44+0400
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Чтобы расслабиться и хорошо провести время – Sputnik Грузия предлагает читателям традиционную афишу мероприятий на разный вкус.Проникнуться ТбилисиКогда: 24 октябряГде: сад ОрбелианиПодробнее: https://www.facebook.com/events/3115851621976152?ref=newsfeedНесмотря на то, что "Тбилисоба" в столице отменилась, организаторы пытаются создать привычную атмосферу городского октябрьского праздника, какой мы ее помнили до пандемии – вино, гуляния, красота вокруг и много вкусностей. Помимо вышеперечисленного, гостей ивента ждут музыкальное сопровождение, мастер-классы и другие развлечения.Порисовать с детьмиКогда: 24 октября, 16:00Где: Рустави (близ Тбилиси, ул. Пушкина, 2)Подробнее: https://www.facebook.com/events/407948100951388/?active_tab=discussionПраздник Хеллоуин любят многие дети и взрослые, а научиться подготавливаться к нему – вдвойне интереснее. Дети на этом воркшопе смогут научиться рисовать на печеньях различные рисунки по тематике праздника. Также у них будет возможность разрисовать печенья так, как они пожелают. Одним словом, сплошное веселье!Пойти на "Караван"Когда: 23, 24 октябряГде: площадь ОрбелианиПодробнее: https://www.facebook.com/events/338218748104244/?ref=newsfeedПлощадь Орбелиани будет щедра на мероприятия в эти выходные. Там пройдет традиционный караван, но теперь по тематике праздника Тбилисоба. Гости смогут отправиться на агро-рынок, фуд-маркет – попробовать вкусненького, развлечься с детьми в игровой зоне и послушать музыку."Растрястись" на пробегеКогда: 23 октябряПодробнее: https://www.runcity.org/ru/events/tbilisi2021/Город среди гор, полный солнца, фруктов, бесподобного смешения архитектуры. Очень красиво и очень вкусно. И все это – Тбилиси!"Бегущий город" возвращается в Тбилиси после проведения забега в 2019 году. Организаторы предлагают два вида забега грифон - на время, бегом и лев-пешком, не спеша. Необходимо собрать команду от 1 до 4 человек и зарегистрироваться на сайте. В условиях эпидемии все задания команда получает на мобильный телефон, без прямого контакта с судьями. Так же, через интернет, отправляются ответы. Но значки и медали – настоящие, и на финише все увидятся вживую.Узнать о Тбилиси большеКогда: 23 октября, 17:00Где: Национальная парламентская библиотека Грузии (ул. Гудиашвили,7)Подробнее: https://www.facebook.com/events/610562553464958/Фотовыставка Георгия Варсимашвили пройдет в главном зале Национальной парламентской библиотеки в рамках недели Тбилисоба. На выставке представлены фото расписных подъездов Тбилиси, уникальных квартир, холлов заброшенных гостиниц. Параллельно с фотовыставкой состоится концерт фортепиано и скрипки, на котором прозвучат тбилисские мелодии.Посмотреть на "Жизнь и смерть Помпеи"Когда: до 8 ноябряГде: Музей им. С. Джанашия (пр. Руставели, 3)Подробнее: https://www.facebook.com/GNMuseum/posts/10158147605896269Уникальную выставку "Жизнь и смерть – великие Помпеи" теперь можно увидеть и в Тбилиси. Посетители музея будут перенесены в мир, оживляющий повседневную жизнь одного из городов древней Италии I века н. э. На выставке представлены гипсовые модели погибших в результате извержения вулкана, керамика, предметы быта, украшения, архитектурный декор, скульптуры и фрески, которые когда-то украшали стены старинных городских домов.Спеть в караокеКогда: 23 октября, 20:00Где: Makulatura Bar (ул. Ш. Дадиани, 15)Подробнее: https://www.facebook.com/events/178646244432236/?ti=lsБар приглашает любителей караоке на вечер, где будут исполняться рок-песни. Неплохой вариант для тех, кто хочет зажечь, забыться и развлечься по полной.Пойти в клубКогда: 23 октября, 18:00Где: клуб UtopiaПодробнее: https://www.facebook.com/events/661699051462795/?ti=lsКлубы в Грузии не работали долгий период из-за пандемии коронавируса, теперь эта сфера постепенно восстанавливается, и те, кто соскучился по тусовкам, могут возвратиться в любимые места. Клуб Utopia ананосирует вечер, на котором сыграют такие известные грузинские ди-джеи как Airplane Mode, Hamatsuki, Kote Japaridze и другие.Станцевать необычный танецКогда: 23 октября, 20:00Где: Lumos (ул. Бахтриони, 11)Подробнее: https://www.facebook.com/events/214515487414372/?ti=lsЭкстатический танец (также известный как сознанный танец) - динамично-медитативный, выразительный стиль танца. Танец "рождается" мгновенно, в сопровождении музыки разной скорости, без хореографии - каждый человек творец своего танца! Во время танца даже может возникнуть эйфория, которая способна перевести вас в медитативное состояние.Что в театре?22 октября в Грибоедовском театре – "Алжир"22 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дракон"22 октября в Театре на Атонели – "Боги"22 октября в Свободном театре – "Продавец дождя"22 октября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"23 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная?"23 октября в Театре кукол – "Цирк"23 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"23 октября в Грибоедовском театре – "Шинель"23 октября в Свободном театре - "Сказка, она меня пьянит и манит"23 октября в Театре Руставели – "Однажды…Только…"23,24 октября в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"24 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"24 октября в Театре кукол – "Деда Эна"24 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"24 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Я, бабушка, дедушка и бесы"24 октября в Свободном театре – "2030. Нам нечего терять"24 октября в Театре Ахметели – "Гость и хозяин"24 октября в Театре Руставели – "Конец игры"Что посмотреть в кино?"Хэллоуин убивает" (ужасы, триллер)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"Форсаж 9" (боевик, триллер)"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)"После. Глава 3" (драма)"Клаустрофобы 2: Лига выживших" (ужасы, боевик)"Воспоминания" (фантастика, триллер, мелодрама)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)Мультфильмы:"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ПРЕКРАСНЫХ ВЫХОДНЫХ! Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, уикенд по-тбилисски, туризм, обзоры, тбилиси, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные

Клубы, танцы и забеги: куда пойти в Тбилиси 22-24 октября

11:44 22.10.2021
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© photo: courtesy of BASSIANI / FBНочной клуб Bassiani
Ночной клуб Bassiani - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© photo: courtesy of BASSIANI / FB
Рабочая неделя позади, а это значит, что пришло время для отдыха. Не переживайте, если пока не знаете, куда пойти в Тбилиси в этот уикенд
Чтобы расслабиться и хорошо провести время – Sputnik Грузия предлагает читателям традиционную афишу мероприятий на разный вкус.

Проникнуться Тбилиси

© Sputnik / Vladimir UmikashviliПраздник "Тбилисоба" в столице Грузии 5 октября 2019
Праздник Тбилисоба в столице Грузии 5 октября 2019 - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Праздник "Тбилисоба" в столице Грузии 5 октября 2019
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Когда: 24 октября
Где: сад Орбелиани
Подробнее: https://www.facebook.com/events/3115851621976152?ref=newsfeed
Несмотря на то, что "Тбилисоба" в столице отменилась, организаторы пытаются создать привычную атмосферу городского октябрьского праздника, какой мы ее помнили до пандемии – вино, гуляния, красота вокруг и много вкусностей. Помимо вышеперечисленного, гостей ивента ждут музыкальное сопровождение, мастер-классы и другие развлечения.

Порисовать с детьми

© photo: Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк"Зомби-парад" в канун Хэллоуина в Новосибирске
Зомби-парад в канун Хэллоуина в Новосибирске - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
"Зомби-парад" в канун Хэллоуина в Новосибирске
© photo: Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Когда: 24 октября, 16:00
Где: Рустави (близ Тбилиси, ул. Пушкина, 2)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/407948100951388/?active_tab=discussion
Праздник Хеллоуин любят многие дети и взрослые, а научиться подготавливаться к нему – вдвойне интереснее. Дети на этом воркшопе смогут научиться рисовать на печеньях различные рисунки по тематике праздника. Также у них будет возможность разрисовать печенья так, как они пожелают. Одним словом, сплошное веселье!

Пойти на "Караван"

© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на центр Тбилиси. Городской пейзаж. Архитектура. Площадь Орбелиани после реставрации
Вид на центр Тбилиси. Городской пейзаж. Архитектура. Площадь Орбелиани после реставрации - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Вид на центр Тбилиси. Городской пейзаж. Архитектура. Площадь Орбелиани после реставрации
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда: 23, 24 октября
Где: площадь Орбелиани
Подробнее: https://www.facebook.com/events/338218748104244/?ref=newsfeed
Площадь Орбелиани будет щедра на мероприятия в эти выходные. Там пройдет традиционный караван, но теперь по тематике праздника Тбилисоба. Гости смогут отправиться на агро-рынок, фуд-маркет – попробовать вкусненького, развлечься с детьми в игровой зоне и послушать музыку.

"Растрястись" на пробеге

© Pixabay / Free-PhotosБег в горах
Бег в горах - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Бег в горах
© Pixabay / Free-Photos
Когда: 23 октября
Подробнее: https://www.runcity.org/ru/events/tbilisi2021/
Город среди гор, полный солнца, фруктов, бесподобного смешения архитектуры. Очень красиво и очень вкусно. И все это – Тбилиси!
"Бегущий город" возвращается в Тбилиси после проведения забега в 2019 году. Организаторы предлагают два вида забега грифон - на время, бегом и лев-пешком, не спеша. Необходимо собрать команду от 1 до 4 человек и зарегистрироваться на сайте. В условиях эпидемии все задания команда получает на мобильный телефон, без прямого контакта с судьями. Так же, через интернет, отправляются ответы. Но значки и медали – настоящие, и на финише все увидятся вживую.

Узнать о Тбилиси больше

© photo: National Library of Georgia / FBВыставочный зал Национальной парламентской библиотеки в столице Грузии
Выставочный зал Национальной парламентской библиотеки в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Выставочный зал Национальной парламентской библиотеки в столице Грузии
© photo: National Library of Georgia / FB
Когда: 23 октября, 17:00
Где: Национальная парламентская библиотека Грузии (ул. Гудиашвили,7)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/610562553464958/
Фотовыставка Георгия Варсимашвили пройдет в главном зале Национальной парламентской библиотеки в рамках недели Тбилисоба. На выставке представлены фото расписных подъездов Тбилиси, уникальных квартир, холлов заброшенных гостиниц. Параллельно с фотовыставкой состоится концерт фортепиано и скрипки, на котором прозвучат тбилисские мелодии.
Посмотреть на "Жизнь и смерть Помпеи"
© photo : Press service of the Parco archeologico di PompeiОбнаруженные скелеты людей во время раскопок в Помпеях
Обнаруженные скелеты людей во время раскопок в Помпеях - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Обнаруженные скелеты людей во время раскопок в Помпеях
© photo : Press service of the Parco archeologico di Pompei
Когда: до 8 ноября
Где: Музей им. С. Джанашия (пр. Руставели, 3)
Подробнее: https://www.facebook.com/GNMuseum/posts/10158147605896269
Уникальную выставку "Жизнь и смерть – великие Помпеи" теперь можно увидеть и в Тбилиси. Посетители музея будут перенесены в мир, оживляющий повседневную жизнь одного из городов древней Италии I века н. э. На выставке представлены гипсовые модели погибших в результате извержения вулкана, керамика, предметы быта, украшения, архитектурный декор, скульптуры и фрески, которые когда-то украшали стены старинных городских домов.

Спеть в караоке

© photo: SputnikПоклонник творчества Боуи в караоке
Поклонник творчества Боуи в караоке - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Поклонник творчества Боуи в караоке
© photo: Sputnik
Когда: 23 октября, 20:00
Где: Makulatura Bar (ул. Ш. Дадиани, 15)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/178646244432236/?ti=ls
Бар приглашает любителей караоке на вечер, где будут исполняться рок-песни. Неплохой вариант для тех, кто хочет зажечь, забыться и развлечься по полной.
Пойти в клуб
© Pixabay / ActivediaНочной клуб
Ночной клуб - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Ночной клуб
© Pixabay / Activedia
Когда: 23 октября, 18:00
Где: клуб Utopia
Подробнее: https://www.facebook.com/events/661699051462795/?ti=ls
Клубы в Грузии не работали долгий период из-за пандемии коронавируса, теперь эта сфера постепенно восстанавливается, и те, кто соскучился по тусовкам, могут возвратиться в любимые места. Клуб Utopia ананосирует вечер, на котором сыграют такие известные грузинские ди-джеи как Airplane Mode, Hamatsuki, Kote Japaridze и другие.

Станцевать необычный танец

© Facebook / LumosЙога-студия Lumos
Йога-студия Lumos - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Йога-студия Lumos
© Facebook / Lumos
Когда: 23 октября, 20:00
Где: Lumos (ул. Бахтриони, 11)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/214515487414372/?ti=ls
Экстатический танец (также известный как сознанный танец) - динамично-медитативный, выразительный стиль танца. Танец "рождается" мгновенно, в сопровождении музыки разной скорости, без хореографии - каждый человек творец своего танца! Во время танца даже может возникнуть эйфория, которая способна перевести вас в медитативное состояние.

Что в театре?

22 октября в Грибоедовском театре – "Алжир"
22 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дракон"
22 октября в Театре на Атонели – "Боги"
22 октября в Свободном театре – "Продавец дождя"
© Facebook / Nina Shaduri ZardalishviliСпектакль "А.Л.Ж.И.Р". Театр Грибоедова
Спектакль А.Л.Ж.И.Р. Театр Грибоедова - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Спектакль "А.Л.Ж.И.Р". Театр Грибоедова
© Facebook / Nina Shaduri Zardalishvili
22 октября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"
23 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная?"
23 октября в Театре кукол – "Цирк"
23 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"
23 октября в Грибоедовском театре – "Шинель"
© photo: Griboedov Theatre / FBСцена из спектакля "Шинель"
Сцена из спектакля Шинель - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Сцена из спектакля "Шинель"
© photo: Griboedov Theatre / FB
23 октября в Свободном театре - "Сказка, она меня пьянит и манит"
23 октября в Театре Руставели – "Однажды…Только…"
23,24 октября в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"
24 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"
24 октября в Театре кукол – "Деда Эна"
24 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"
© SPUTNIK / LEVAN AVLABRELIТеатр юного зрителя имени Нодара Думбадзе в Тбилиси
Театр юного зрителя имени Нодара Думбадзе в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Театр юного зрителя имени Нодара Думбадзе в Тбилиси
© SPUTNIK / LEVAN AVLABRELI
24 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Я, бабушка, дедушка и бесы"
24 октября в Свободном театре – "2030. Нам нечего терять"
24 октября в Театре Ахметели – "Гость и хозяин"
24 октября в Театре Руставели – "Конец игры"

Что посмотреть в кино?

"Хэллоуин убивает" (ужасы, триллер)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)
"Форсаж 9" (боевик, триллер)
"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)
"После. Глава 3" (драма)
"Клаустрофобы 2: Лига выживших" (ужасы, боевик)
"Воспоминания" (фантастика, триллер, мелодрама)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)
Мультфильмы:
"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).
ЖЕЛАЕМ ПРЕКРАСНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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