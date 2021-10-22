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Клубы, танцы и забеги: куда пойти в Тбилиси 22-24 октября

Клубы, танцы и забеги: куда пойти в Тбилиси 22-24 октября

Рабочая неделя позади, а это значит, что пришло время для отдыха. Не переживайте, если пока не знаете, куда пойти в Тбилиси в этот уикенд 22.10.2021, Sputnik Грузия

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Чтобы расслабиться и хорошо провести время – Sputnik Грузия предлагает читателям традиционную афишу мероприятий на разный вкус.Проникнуться ТбилисиКогда: 24 октябряГде: сад ОрбелианиПодробнее: https://www.facebook.com/events/3115851621976152?ref=newsfeedНесмотря на то, что "Тбилисоба" в столице отменилась, организаторы пытаются создать привычную атмосферу городского октябрьского праздника, какой мы ее помнили до пандемии – вино, гуляния, красота вокруг и много вкусностей. Помимо вышеперечисленного, гостей ивента ждут музыкальное сопровождение, мастер-классы и другие развлечения.Порисовать с детьмиКогда: 24 октября, 16:00Где: Рустави (близ Тбилиси, ул. Пушкина, 2)Подробнее: https://www.facebook.com/events/407948100951388/?active_tab=discussionПраздник Хеллоуин любят многие дети и взрослые, а научиться подготавливаться к нему – вдвойне интереснее. Дети на этом воркшопе смогут научиться рисовать на печеньях различные рисунки по тематике праздника. Также у них будет возможность разрисовать печенья так, как они пожелают. Одним словом, сплошное веселье!Пойти на "Караван"Когда: 23, 24 октябряГде: площадь ОрбелианиПодробнее: https://www.facebook.com/events/338218748104244/?ref=newsfeedПлощадь Орбелиани будет щедра на мероприятия в эти выходные. Там пройдет традиционный караван, но теперь по тематике праздника Тбилисоба. Гости смогут отправиться на агро-рынок, фуд-маркет – попробовать вкусненького, развлечься с детьми в игровой зоне и послушать музыку."Растрястись" на пробегеКогда: 23 октябряПодробнее: https://www.runcity.org/ru/events/tbilisi2021/Город среди гор, полный солнца, фруктов, бесподобного смешения архитектуры. Очень красиво и очень вкусно. И все это – Тбилиси!"Бегущий город" возвращается в Тбилиси после проведения забега в 2019 году. Организаторы предлагают два вида забега грифон - на время, бегом и лев-пешком, не спеша. Необходимо собрать команду от 1 до 4 человек и зарегистрироваться на сайте. В условиях эпидемии все задания команда получает на мобильный телефон, без прямого контакта с судьями. Так же, через интернет, отправляются ответы. Но значки и медали – настоящие, и на финише все увидятся вживую.Узнать о Тбилиси большеКогда: 23 октября, 17:00Где: Национальная парламентская библиотека Грузии (ул. Гудиашвили,7)Подробнее: https://www.facebook.com/events/610562553464958/Фотовыставка Георгия Варсимашвили пройдет в главном зале Национальной парламентской библиотеки в рамках недели Тбилисоба. На выставке представлены фото расписных подъездов Тбилиси, уникальных квартир, холлов заброшенных гостиниц. Параллельно с фотовыставкой состоится концерт фортепиано и скрипки, на котором прозвучат тбилисские мелодии.Посмотреть на "Жизнь и смерть Помпеи"Когда: до 8 ноябряГде: Музей им. С. Джанашия (пр. Руставели, 3)Подробнее: https://www.facebook.com/GNMuseum/posts/10158147605896269Уникальную выставку "Жизнь и смерть – великие Помпеи" теперь можно увидеть и в Тбилиси. Посетители музея будут перенесены в мир, оживляющий повседневную жизнь одного из городов древней Италии I века н. э. На выставке представлены гипсовые модели погибших в результате извержения вулкана, керамика, предметы быта, украшения, архитектурный декор, скульптуры и фрески, которые когда-то украшали стены старинных городских домов.Спеть в караокеКогда: 23 октября, 20:00Где: Makulatura Bar (ул. Ш. Дадиани, 15)Подробнее: https://www.facebook.com/events/178646244432236/?ti=lsБар приглашает любителей караоке на вечер, где будут исполняться рок-песни. Неплохой вариант для тех, кто хочет зажечь, забыться и развлечься по полной.Пойти в клубКогда: 23 октября, 18:00Где: клуб UtopiaПодробнее: https://www.facebook.com/events/661699051462795/?ti=lsКлубы в Грузии не работали долгий период из-за пандемии коронавируса, теперь эта сфера постепенно восстанавливается, и те, кто соскучился по тусовкам, могут возвратиться в любимые места. Клуб Utopia ананосирует вечер, на котором сыграют такие известные грузинские ди-джеи как Airplane Mode, Hamatsuki, Kote Japaridze и другие.Станцевать необычный танецКогда: 23 октября, 20:00Где: Lumos (ул. Бахтриони, 11)Подробнее: https://www.facebook.com/events/214515487414372/?ti=lsЭкстатический танец (также известный как сознанный танец) - динамично-медитативный, выразительный стиль танца. Танец "рождается" мгновенно, в сопровождении музыки разной скорости, без хореографии - каждый человек творец своего танца! Во время танца даже может возникнуть эйфория, которая способна перевести вас в медитативное состояние.Что в театре?22 октября в Грибоедовском театре – "Алжир"22 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дракон"22 октября в Театре на Атонели – "Боги"22 октября в Свободном театре – "Продавец дождя"22 октября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"23 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная?"23 октября в Театре кукол – "Цирк"23 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"23 октября в Грибоедовском театре – "Шинель"23 октября в Свободном театре - "Сказка, она меня пьянит и манит"23 октября в Театре Руставели – "Однажды…Только…"23,24 октября в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"24 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"24 октября в Театре кукол – "Деда Эна"24 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"24 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Я, бабушка, дедушка и бесы"24 октября в Свободном театре – "2030. Нам нечего терять"24 октября в Театре Ахметели – "Гость и хозяин"24 октября в Театре Руставели – "Конец игры"Что посмотреть в кино?"Хэллоуин убивает" (ужасы, триллер)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"Форсаж 9" (боевик, триллер)"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)"После. Глава 3" (драма)"Клаустрофобы 2: Лига выживших" (ужасы, боевик)"Воспоминания" (фантастика, триллер, мелодрама)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)Мультфильмы:"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ПРЕКРАСНЫХ ВЫХОДНЫХ! Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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