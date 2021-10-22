https://sputnik-georgia.ru/20211022/malchik-zakhotel-shapochku-kak-u-papy-rimskogo---video-261393734.html

Мальчик захотел шапочку, как у Папы Римского - видео

Мальчик захотел шапочку, как у Папы Римского - видео

В Ватикане 10-летний мальчик прервал еженедельную аудиенцию Папы Римского Франциска. Смотрите трогательные кадры с мероприятия в видео 22.10.2021, Sputnik Грузия

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папа римский франциск

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ватикан

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Пока священники читали молитвы и вступительные речи, ребенок поднялся из передних кресел в зрительном зале, вылез на сцену.Ребенок подошел к понтифику, протянул к нему руки и никак не хотел уходить: мальчику очень понравилась шапочка главы римско-католической церкви. В результате ребенок такую получил. Присутствующие бурно аплодировали. Папа Франциск, отметил насколько дети непосредственны и свободны.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, италия, папа римский франциск, дети, ватикан, видео