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Мальчик захотел шапочку, как у Папы Римского - видео
Мальчик захотел шапочку, как у Папы Римского - видео
В Ватикане 10-летний мальчик прервал еженедельную аудиенцию Папы Римского Франциска. Смотрите трогательные кадры с мероприятия в видео 22.10.2021, Sputnik Грузия
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видео
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италия
папа римский франциск
дети
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Пока священники читали молитвы и вступительные речи, ребенок поднялся из передних кресел в зрительном зале, вылез на сцену.Ребенок подошел к понтифику, протянул к нему руки и никак не хотел уходить: мальчику очень понравилась шапочка главы римско-католической церкви. В результате ребенок такую получил. Присутствующие бурно аплодировали. Папа Франциск, отметил насколько дети непосредственны и свободны.
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Мальчик захотел шапочку, как у Папы Римского
Мальчик захотел шапочку, как у Папы Римского
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видео, мультимедиа, италия, папа римский франциск, дети, ватикан, видео

Мальчик захотел шапочку, как у Папы Римского - видео

14:57 22.10.2021 (обновлено: 14:59 22.10.2021)
© video: Ruptly
В Ватикане 10-летний мальчик прервал еженедельную аудиенцию Папы Римского Франциска. Смотрите трогательные кадры с мероприятия в видео
Пока священники читали молитвы и вступительные речи, ребенок поднялся из передних кресел в зрительном зале, вылез на сцену.
Ребенок подошел к понтифику, протянул к нему руки и никак не хотел уходить: мальчику очень понравилась шапочка главы римско-католической церкви.
В результате ребенок такую получил. Присутствующие бурно аплодировали. Папа Франциск, отметил насколько дети непосредственны и свободны.
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