https://sputnik-georgia.ru/20211022/nizhniy-novgorod---krasnodar-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261401175.html

"Нижний Новгород" - "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Нижний Новгород" - "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Второй игровой день XII тура чемпионата России по футболу откроется матчем, в котором дебютант РПЛ "Нижний Новгород" на своем поле примет "Краснодар". Встреча... 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T17:11+0400

2021-10-22T17:11+0400

2021-10-22T17:11+0400

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"Нижний Новгород" окопался в середине турнирной таблицы на 10 месте. Этому способствовали неудачные результаты в последних турах премьер-лиги. Из четырех матчей подопечные Александра Кержакова выиграли только у "Рубина" (1:0), проиграв три остальных. В минувшие выходные клуб с берегов Волги уступил "Крыльям Советов" (0:2).Удручает и домашняя статистика "НН". Новички РПЛ провели пять встреч дома и победили только один раз – в первом туре "Сочи" (1:0). После этого болельщики "НН" становились свидетелями только поражений. Причем во всех матчах "Новгород" пропускал минимум по два гола.Нет ничего удивительного, что при таких показателях "Краснодар" считается фаворитом в предстоящем матче. Победу гостей букмекеры оценивают коэффициентом 1,62 (против 5,7 у хозяев).К матчу в Нижнем "быки" подходят имея серию из шести матчей без поражений – три победы и три ничьи. Правда, в двух последних турах команда Гончаренко выиграть не смогла, поделив очки с ЦСКА (0:0) и "Уфой" (1:1). Как мне кажется, самое время побеждать и подтягиваться к лидерам чемпионата.Нет никаких сомнений в том, что "Нижний Новгород" постарается прервать неудачную серию домашних поражений. Это значит, что команда должна искать счастья у чужих ворота и, соответственно, раскрываться. Такой сценарий вполне на руку "Краснодару". "Быки" забивают много. По этому показателю клуб занимает второе место в РПЛ. "НН" пропускает много. Поэтому предположу, что гости сумеют поразить ворота хозяев минимум два раза.Ставка: "Краснодар" забьет минимум два гола за 1,75.

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2021

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

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