https://sputnik-georgia.ru/20211022/ostorozhno-moshenniki-natsbank-preduprezhdaet-zhiteley-gruzii-261374812.html

"Осторожно, мошенники": Нацбанк предупреждает жителей Грузии

"Осторожно, мошенники": Нацбанк предупреждает жителей Грузии

В случае любого запроса информации пользователь должен убедиться, что основание для этого запроса является законным, заявляет Нацбанк 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T07:32+0400

2021-10-22T07:32+0400

2021-10-22T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии призывает граждан не делиться персональными или банковскими данными с третьими лицами, даже в том случае, если их просят якобы легитимные организации, говорится в сообщении Нацбанка.По информации регулятора, было зафиксировано уже несколько случаев, когда с гражданами связались неизвестные от имени Национального банка и заинтересовались их карточными операциями. В некоторых случаях даже просили сообщить номер карты.Нацбанк Грузии предупреждает о новом типе мошенничества >>"Предупреждаем потребителей, что Национальный банк Грузии не запрашивает данные карты клиента. Кроме того, по данному факту Банк обратится в соответствующие органы", - сказано в сообщении.В Нацбанке отмечают, что в случае любого запроса информации пользователь должен убедиться, что основание для этого запроса является законным. При дополнительных вопросах, граждане могут позвонить на номер горячей линии регулятора: (+995 32) 2 406 406.Повышение осведомленности об информационной безопасности в финансовой сфере является одним из приоритетов Национального банка Грузии, и ряд проектов в этом направлении уже реализован.Киберпреступления в Грузии будут караться строже >>По инициативе Национального банка финансовый сектор Грузии присоединяется к международной традиции и впервые в этом году запускает совместную кампанию по повышению осведомленности о кибербезопасности и будет проводить мероприятия, связанные с месяцем кибер-осведомленности, вместе с порталом финансового образования Finedu (www.finedu.gov.ge) и коммерческим сектором в течение месяца.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, национальный банк грузии