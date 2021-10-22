https://sputnik-georgia.ru/20211022/postnye-dni-v-noyabre-2021-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-nedeli-261399217.html

Постные дни в ноябре 2021: что можно и нельзя есть по дням недели

Постные дни в ноябре 2021: что можно и нельзя есть по дням недели

В ноябре начинается Рождественский пост - последний из четырех многодневных постов в году, установленных православной церковью

2021-10-22T13:31+0400

2021-10-22T13:31+0400

2021-10-22T13:31+0400

справки

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По церковному календарю, в году четыре многодневных и три однодневных поста. Православные также постятся по средам и пятницам в течение всего года, кроме Святок и сплошных седмиц.Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в ноябре, а также о том, что можно и нельзя есть по дням.Постные дни в ноябре 2021В первую, вторую, третью и четвертую недели ноября верующие будут поститься только по средам и пятницам. В частности, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 и 26 ноября. В среду постный день установлен как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября – в 2021-м этот день выпадает на воскресенье четвертой недели ноября.По церковному календарю, пост заканчивается 6 января в канун Рождества Христова.Постные дни в ноябре выпадают на 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 28, 29 и 30 числа.По строгости в православии различают пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с растительным маслом; вкушение рыбы. Соблюдать в определенные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно с благословения священника.Что можно и нельзя естьВ постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В ноябре в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.Рождественский пост считается менее строгим, чем Великий и Успенский — по церковному календарю, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно есть рыбу. Рыбу в постные дни в ноябре можно есть 28 и 30 числа.Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего они освобождаются от поста.Материал подготовлен на основе открытых источников

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