https://sputnik-georgia.ru/20211022/poyavilos-pervoe-foto-bolduina-posle-smertelnogo-intsidenta-na-semkakh--261391555.html
Появилось первое фото Болдуина после смертельного инцидента на съемках
Появилось первое фото Болдуина после смертельного инцидента на съемках
На снимке можно увидеть, как знаменитый 63-летний киноактер шокирован случившимся 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T10:29+0400
2021-10-22T10:29+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Появилось первое фото Алека Болдуина после инцидента со стрельбой на съемках вестерна Rust ("Ржавчина") в штате Нью-Мексико - киноактер на съемочной площадке смертельно ранил из пистолета женщину-оператора. Ранение также получил режиссер картины.Снимок опубликовало издание Santa Fe New Mexican. На фото, на котором 63-летний актер запечатлен после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе, можно увидеть, что он глубоко потрясен случившимся.По информации полиции, Болдуин выстрелил в членов съемочной группы вестерна "Ржавчина", в результате чего погибла 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс, а режиссер картины получил ранение в ключицу и на данный момент находится в критическом состоянии в больнице.Оружие, из которого стрелял Болдуин, должно было быть заряжено холостыми боеприпасами. В правоохранительных органах заявили, что в отношении актера пока не выдвинуто обвинений.Александр Рэй "Алек" Болдуин III — американский актер, комик и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони". Снялся в более 80 фильмах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, сша, зарубежные звезды
Появилось первое фото Болдуина после смертельного инцидента на съемках
10:29 22.10.2021 (обновлено: 11:39 22.10.2021)
На снимке можно увидеть, как знаменитый 63-летний киноактер шокирован случившимся
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Появилось первое фото Алека Болдуина после инцидента со стрельбой на съемках вестерна Rust ("Ржавчина") в штате Нью-Мексико - киноактер на съемочной площадке смертельно ранил из пистолета женщину-оператора. Ранение также получил режиссер картины.
Снимок опубликовало издание Santa Fe New Mexican. На фото, на котором 63-летний актер запечатлен после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе, можно увидеть, что он глубоко потрясен случившимся.
По информации полиции, Болдуин выстрелил в членов съемочной группы вестерна "Ржавчина", в результате чего погибла 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс, а режиссер картины получил ранение в ключицу и на данный момент находится в критическом состоянии в больнице.
Оружие, из которого стрелял Болдуин, должно было быть заряжено холостыми боеприпасами. В правоохранительных органах заявили, что в отношении актера пока не выдвинуто обвинений.
Александр Рэй "Алек" Болдуин III — американский актер, комик и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони". Снялся в более 80 фильмах.
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