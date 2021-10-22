https://sputnik-georgia.ru/20211022/premer-gruzii-podderzhivat-partiyu-saakashvili---stydno-261397363.html

Премьер Грузии: поддерживать партию Саакашвили - стыдно

Премьер Грузии: поддерживать партию Саакашвили - стыдно

Глава грузинского правительства призвал граждан прийти на выборы 30 октября 22.10.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

политика

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ираклий гарибашвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает позором поддержку кандидатов от бывшей правящей партии "Единое национальное движение", созданной экс-президентом Михаилом Саакашвили.Второй тур выборов в органы местной власти Грузии пройдет 30 октября. По итогам первого тура, правящая партия "Грузинская мечта" готовятся ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". При этом, глава грузинского правительства еще раз призвал население страны прийти на выборы 30 октября.Ранее экс-президент Михаил Саакашвили, который находится в заключении по ряду дел, призвал население, в том числе чиновников, силовиков и педагогов не голосовать за правящую партию "Грузинская мечта - демократическая Грузия" во втором туре выборов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, единое нацдвижение