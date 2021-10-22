https://sputnik-georgia.ru/20211022/premer-gruzii-podderzhivat-partiyu-saakashvili---stydno-261397363.html
Премьер Грузии: поддерживать партию Саакашвили - стыдно
Премьер Грузии: поддерживать партию Саакашвили - стыдно
Глава грузинского правительства призвал граждан прийти на выборы 30 октября 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T12:14+0400
2021-10-22T12:14+0400
2021-10-22T12:32+0400
местные выборы в грузии 2021
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грузия
ираклий гарибашвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает позором поддержку кандидатов от бывшей правящей партии "Единое национальное движение", созданной экс-президентом Михаилом Саакашвили.Второй тур выборов в органы местной власти Грузии пройдет 30 октября. По итогам первого тура, правящая партия "Грузинская мечта" готовятся ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". При этом, глава грузинского правительства еще раз призвал население страны прийти на выборы 30 октября.Ранее экс-президент Михаил Саакашвили, который находится в заключении по ряду дел, призвал население, в том числе чиновников, силовиков и педагогов не голосовать за правящую партию "Грузинская мечта - демократическая Грузия" во втором туре выборов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, единое нацдвижение
Премьер Грузии: поддерживать партию Саакашвили - стыдно
12:14 22.10.2021 (обновлено: 12:32 22.10.2021)
Глава грузинского правительства призвал граждан прийти на выборы 30 октября
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает позором поддержку кандидатов от бывшей правящей партии "Единое национальное движение", созданной экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Второй тур выборов в органы местной власти Грузии пройдет 30 октября. По итогам первого тура, правящая партия "Грузинская мечта" готовятся ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение".
"Сегодня поддержка и голосование за "Национальное движение", представителей власти Саакашвили, его кандидатов реально является огромным позором, я бы прямо так сказал… В последующие месяцы у нас есть серьезные планы в направлении развития регионов, и все будет очень хорошо. Мы успокоим страну и после этого начнем заботиться о населении, решать реальные проблемы", - заявил Гарибашвили журналистам.
При этом, глава грузинского правительства еще раз призвал население страны прийти на выборы 30 октября.
Ранее экс-президент Михаил Саакашвили, который находится в заключении по ряду дел, призвал население, в том числе чиновников, силовиков и педагогов не голосовать за правящую партию "Грузинская мечта - демократическая Грузия" во втором туре выборов.
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