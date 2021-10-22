https://sputnik-georgia.ru/20211022/privet-ekonomiya-kovid-svadby-v-gruzii-261400049.html

Привет, экономия! Ковид-свадьбы в Грузии

Привет, экономия! Ковид-свадьбы в Грузии

Грузинские пары вынуждены проводить скромные свадебные церемонии из-за строгих ковид-регуляций в стране 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T13:46+0400

2021-10-22T13:46+0400

2021-10-22T13:46+0400

пятая волна

грузия

мультимедиа

карикатуры

свадьба

коронавирус covid-19

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Массовые мероприятия в Грузии давно под запретом - свадьбы разрешено проводить на 10 человек, включая молодоженов и свидетелей. Поэтому сейчас, как правило, на свадебных церемониях присутствует пара-тройка людей со смартфонами, которые ведут онлайн-трансляции для родственников.Что сказать? Прощайте, пышные грузинские свадьбы на 300 человек, но зато - привет, экономия!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, мультимедиа, карикатуры, свадьба, коронавирус covid-19, инфографика