https://sputnik-georgia.ru/20211022/privet-ekonomiya-kovid-svadby-v-gruzii-261400049.html
Привет, экономия! Ковид-свадьбы в Грузии
Привет, экономия! Ковид-свадьбы в Грузии
Грузинские пары вынуждены проводить скромные свадебные церемонии из-за строгих ковид-регуляций в стране 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T13:46+0400
2021-10-22T13:46+0400
2021-10-22T13:46+0400
пятая волна
грузия
мультимедиа
карикатуры
свадьба
коронавирус covid-19
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Массовые мероприятия в Грузии давно под запретом - свадьбы разрешено проводить на 10 человек, включая молодоженов и свидетелей. Поэтому сейчас, как правило, на свадебных церемониях присутствует пара-тройка людей со смартфонами, которые ведут онлайн-трансляции для родственников.Что сказать? Прощайте, пышные грузинские свадьбы на 300 человек, но зато - привет, экономия!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, мультимедиа, карикатуры, свадьба, коронавирус covid-19, инфографика
Привет, экономия! Ковид-свадьбы в Грузии
Грузинские пары вынуждены проводить скромные свадебные церемонии из-за строгих ковид-регуляций в стране
Массовые мероприятия в Грузии давно под запретом - свадьбы разрешено проводить на 10 человек, включая молодоженов и свидетелей.
Поэтому сейчас, как правило, на свадебных церемониях присутствует пара-тройка людей со смартфонами, которые ведут онлайн-трансляции для родственников.
Что сказать? Прощайте, пышные грузинские свадьбы на 300 человек, но зато - привет, экономия!
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале