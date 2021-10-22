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Привет, экономия! Ковид-свадьбы в Грузии
Привет, экономия! Ковид-свадьбы в Грузии
Грузинские пары вынуждены проводить скромные свадебные церемонии из-за строгих ковид-регуляций в стране 22.10.2021, Sputnik Грузия
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Массовые мероприятия в Грузии давно под запретом - свадьбы разрешено проводить на 10 человек, включая молодоженов и свидетелей. Поэтому сейчас, как правило, на свадебных церемониях присутствует пара-тройка людей со смартфонами, которые ведут онлайн-трансляции для родственников.Что сказать? Прощайте, пышные грузинские свадьбы на 300 человек, но зато - привет, экономия!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, мультимедиа, карикатуры, свадьба, коронавирус covid-19, инфографика

Привет, экономия! Ковид-свадьбы в Грузии

13:46 22.10.2021
Грузинские пары вынуждены проводить скромные свадебные церемонии из-за строгих ковид-регуляций в стране
Ковид-свадьба (карикатура) - Sputnik Грузия
Массовые мероприятия в Грузии давно под запретом - свадьбы разрешено проводить на 10 человек, включая молодоженов и свидетелей.
Поэтому сейчас, как правило, на свадебных церемониях присутствует пара-тройка людей со смартфонами, которые ведут онлайн-трансляции для родственников.
Что сказать? Прощайте, пышные грузинские свадьбы на 300 человек, но зато - привет, экономия!
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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