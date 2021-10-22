https://sputnik-georgia.ru/20211022/s-kem-i-chem-torguet-gruziya---poslednie-dannye-261411657.html

С кем и чем торгует Грузия - последние данные

С кем и чем торгует Грузия - последние данные

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2021 года вырос на 22,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 10 009,7 миллиона долларов 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T19:55+0400

2021-10-22T19:55+0400

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По данным Национальной службы статистики страны "Сакстат", с января по сентябрь 2021 года грузинскую продукцию вывезли на сумму около 3 миллиардов долларов, что на 24% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Импорт с начала 2021 года составил более 7 миллиардов долларов, что на 21,6% больше по сравнению с январем-сентябрем 2020 года.Крупнейшими торговыми партнерами Грузии с начала 2021 года являются Турция, Россия и Китай. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, США, Украина, Армения, Германия, Болгария, Италия. Грузия также торгует со странам ЕС и СНГ.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о внешней торговле страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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