https://sputnik-georgia.ru/20211022/v-gruzii-zaderzhali-falshivomonetchika--261390924.html

В Грузии задержали фальшивомонетчика

В Грузии задержали фальшивомонетчика

Изготовление и сбыт фальшивых денежных знаков по законам Грузии карается лишением свободы на срок от семи до десяти лет 22.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали молодого мужчину по обвинению в реализации большого количества фальшивых денег.Следствие установило, что обвиняемый реализовал 50 фальшивых 100-долларовых купюр.Уголовное дело возбуждено по статье - "изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере", что наказывается лишением свободы сроком от семи до 10 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, фальшивомонетчики, преступность в грузии