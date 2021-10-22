https://sputnik-georgia.ru/20211022/v-voz-zayavili-o-bezopasnosti-odnovremennoy-privivki-ot-grippa-i-koronavirusa-261411072.html

В ВОЗ заявили о безопасности одновременной прививки от гриппа и коронавируса

В ВОЗ заявили о безопасности одновременной прививки от гриппа и коронавируса

В организации утверждают, что делать одновременно вакцину от гриппа и коронавируса не вредно 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T19:19+0400

2021-10-22T19:19+0400

2021-10-22T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранении заявили о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса. Об этом сказал директор департамента ВОЗ по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан, отметив наличие соответствующих исследований.При этом она призвала консультироваться с лечащим врачом по поводу показаний к применению вакцин.Кроме этого, представитель ВОЗ сообщила, что признаки гриппа и коронавирусной инфекции похожи, среди них - лихорадка, головная и мышечная боль, а также кашель. Но у коронавируса все же есть специфические симптомы, в частности отсутствие обоняния и вкуса. По словам Бриан, многие люди, особенно молодежь, при коронавирусе сталкивается с дополнительными специфическими симптомами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, грипп, всемирная организация здравоохранения, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19