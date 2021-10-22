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В ВОЗ заявили о безопасности одновременной прививки от гриппа и коронавируса
В ВОЗ заявили о безопасности одновременной прививки от гриппа и коронавируса
В организации утверждают, что делать одновременно вакцину от гриппа и коронавируса не вредно 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T19:19+0400
2021-10-22T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранении заявили о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса. Об этом сказал директор департамента ВОЗ по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан, отметив наличие соответствующих исследований.При этом она призвала консультироваться с лечащим врачом по поводу показаний к применению вакцин.Кроме этого, представитель ВОЗ сообщила, что признаки гриппа и коронавирусной инфекции похожи, среди них - лихорадка, головная и мышечная боль, а также кашель. Но у коронавируса все же есть специфические симптомы, в частности отсутствие обоняния и вкуса. По словам Бриан, многие люди, особенно молодежь, при коронавирусе сталкивается с дополнительными специфическими симптомами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, грипп, всемирная организация здравоохранения, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

В ВОЗ заявили о безопасности одновременной прививки от гриппа и коронавируса

19:19 22.10.2021
© AP Photo / Anja NiedringhausВсемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ
Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Anja Niedringhaus
В организации утверждают, что делать одновременно вакцину от гриппа и коронавируса не вредно
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранении заявили о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса. Об этом сказал директор департамента ВОЗ по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан, отметив наличие соответствующих исследований.
"Безопасно ли вводить вакцину против гриппа и COVID-19 одновременно? Да, сейчас у нас есть несколько исследований, которые показали, что безопасно применять обе вакцины одновременно", - сказала Бриан, выступая в программе ВОЗ "Наука за пять минут".
При этом она призвала консультироваться с лечащим врачом по поводу показаний к применению вакцин.
Кроме этого, представитель ВОЗ сообщила, что признаки гриппа и коронавирусной инфекции похожи, среди них - лихорадка, головная и мышечная боль, а также кашель. Но у коронавируса все же есть специфические симптомы, в частности отсутствие обоняния и вкуса. По словам Бриан, многие люди, особенно молодежь, при коронавирусе сталкивается с дополнительными специфическими симптомами.
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