https://sputnik-georgia.ru/20211022/v-yaponii-proizoshlo-izverzhenie-vulkana-aso---video-261406176.html
В Японии произошло извержение вулкана Асо - видео
В Японии произошло извержение вулкана Асо - видео
Извержение самого большого в Японии вулкана Асо началось в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Смотрите в видео кадры опасного природного явления 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T16:11+0400
2021-10-22T16:11+0400
2021-10-22T16:11+0400
видео
мультимедиа
япония
извержение вулкана
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На кадрах видно, как клубы белого дыма поднимаются над вулканом, после чего происходит выброс вулканического пепла, сообщает Sputnik АзербайджанСтолб дыма и пепла поднялся на высоту 3500 метров. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние 1 километра. Специалисты предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до 2 километров.Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, япония, извержение вулкана, видео
В Японии произошло извержение вулкана Асо - видео
Извержение самого большого в Японии вулкана Асо началось в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Смотрите в видео кадры опасного природного явления
На кадрах видно, как клубы белого дыма поднимаются над вулканом, после чего происходит выброс вулканического пепла, сообщает Sputnik Азербайджан
Столб дыма и пепла поднялся на высоту 3500 метров. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние 1 километра.
Специалисты предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до 2 километров.
Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.