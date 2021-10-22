Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211022/v-yaponii-proizoshlo-izverzhenie-vulkana-aso---video-261406176.html
В Японии произошло извержение вулкана Асо - видео
В Японии произошло извержение вулкана Асо - видео
Извержение самого большого в Японии вулкана Асо началось в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Смотрите в видео кадры опасного природного явления 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T16:11+0400
2021-10-22T16:11+0400
видео
мультимедиа
япония
извержение вулкана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261405926_0:39:1616:948_1920x0_80_0_0_7145b342227ac30dc35d12587113e191.png
На кадрах видно, как клубы белого дыма поднимаются над вулканом, после чего происходит выброс вулканического пепла, сообщает Sputnik АзербайджанСтолб дыма и пепла поднялся на высоту 3500 метров. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние 1 километра. Специалисты предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до 2 километров.Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.
япония
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261405926_0:0:1264:948_1920x0_80_0_0_a3c0d6fa6db9d8b5603054fec46511da.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, япония, извержение вулкана, видео

В Японии произошло извержение вулкана Асо - видео

16:11 22.10.2021
© video: Ruptly
Извержение самого большого в Японии вулкана Асо началось в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Смотрите в видео кадры опасного природного явления
На кадрах видно, как клубы белого дыма поднимаются над вулканом, после чего происходит выброс вулканического пепла, сообщает Sputnik Азербайджан
Столб дыма и пепла поднялся на высоту 3500 метров. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние 1 километра.
Специалисты предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до 2 километров.
Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.

Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:41Саакашвили обещает рассказать всю правду на суде
16:25Премьер Грузии заявил о бесперспективности оппозиции даже в случае победы на выборах мэра
16:11В Японии произошло извержение вулкана Асо - видео
15:50Как ковид-инфицированным принять участие в выборах? Инструкция ЦИК Грузии
15:35Художница из Грузии примет участие в выставке в Лондоне
14:57Мальчик захотел шапочку, как у Папы Римского - видео
14:34Как долго в Грузии сохранится теплая погода - прогнозы синоптиков
14:19Случаи инфицирования COVID-19 в школах Грузии незначительно снизились - Минобразования
14:04Как мужчина из дома престарелых попросил у библиотеки рояль - реальная история из Тбилиси
13:46Привет, экономия! Ковид-свадьбы в Грузии
13:16Новое видео с Саакашвили: глава "Грузинской мечты" заговорил о психике экс-президента
13:01Илон Маск может стать первым триллионером в мире
12:44В Батуми приступают к решению проблемы аварийных зданий
12:29Болдуин играл приговоренного к смерти после случайного убийства: страшные детали трагедии
12:14Премьер Грузии: поддерживать партию Саакашвили - стыдно
11:44Клубы, танцы и забеги: куда пойти в Тбилиси 22-24 октября
11:42Экс-замгенсека ООН прокомментировал выступление Путина о реформе организации
11:27COVID-статистика Грузии: инфицированных стало меньше, умерших - больше
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 155
10:29Появилось первое фото Болдуина после смертельного инцидента на съемках