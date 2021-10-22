https://sputnik-georgia.ru/20211022/v-yaponii-proizoshlo-izverzhenie-vulkana-aso---video-261406176.html

В Японии произошло извержение вулкана Асо - видео

В Японии произошло извержение вулкана Асо - видео

Извержение самого большого в Японии вулкана Асо началось в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Смотрите в видео кадры опасного природного явления 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T16:11+0400

2021-10-22T16:11+0400

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видео

мультимедиа

япония

извержение вулкана

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На кадрах видно, как клубы белого дыма поднимаются над вулканом, после чего происходит выброс вулканического пепла, сообщает Sputnik АзербайджанСтолб дыма и пепла поднялся на высоту 3500 метров. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние 1 километра. Специалисты предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до 2 километров.Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.

япония

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2021

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видео, мультимедиа, япония, извержение вулкана, видео