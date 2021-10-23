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Чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут зарплаты
Чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут зарплаты
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Государственным чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут заработную плату, заявил премьер-министр Грузии Ираклий... 23.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Государственным чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут заработную плату, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников."Государственным чиновником не поднимали зарплату уже много лет, и это серьезная проблема для страны, так как многие квалифицированные работники работают в госсекторе на низкой зарплате. Мы приняли решение начать увеличение зарплат с января", – сказал Гарибашвили.Минфин Грузии ранее анонсировал разработку схемы повышения зарплат государственным служащим по примеру индексации пенсий. С прошлого года в законе прописано ежегодное повышение пенсий в зависимости от инфляции и экономического роста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, экономика, новости, грузия

Чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут зарплаты

15:32 23.10.2021 (обновлено: 15:51 23.10.2021)
© Facebook / Georgian DreamИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
© Facebook / Georgian Dream
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Государственным чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут заработную плату, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.
"Государственным чиновником не поднимали зарплату уже много лет, и это серьезная проблема для страны, так как многие квалифицированные работники работают в госсекторе на низкой зарплате. Мы приняли решение начать увеличение зарплат с января", – сказал Гарибашвили.
Минфин Грузии ранее анонсировал разработку схемы повышения зарплат государственным служащим по примеру индексации пенсий. С прошлого года в законе прописано ежегодное повышение пенсий в зависимости от инфляции и экономического роста.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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