https://sputnik-georgia.ru/20211023/chinovnikam-v-gruzii-s-1-yanvarya-2022-goda-podnimut-zarplaty-261424468.html
Чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут зарплаты
Чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут зарплаты
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Государственным чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут заработную плату, заявил премьер-министр Грузии Ираклий... 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T15:32+0400
2021-10-23T15:32+0400
2021-10-23T15:51+0400
политика
экономика
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0f/259624908_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_7ba775077985df31c940c07c7a018ccb.jpg
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Государственным чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут заработную плату, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников."Государственным чиновником не поднимали зарплату уже много лет, и это серьезная проблема для страны, так как многие квалифицированные работники работают в госсекторе на низкой зарплате. Мы приняли решение начать увеличение зарплат с января", – сказал Гарибашвили.Минфин Грузии ранее анонсировал разработку схемы повышения зарплат государственным служащим по примеру индексации пенсий. С прошлого года в законе прописано ежегодное повышение пенсий в зависимости от инфляции и экономического роста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0f/259624908_346:0:1801:1091_1920x0_80_0_0_3182eb38f00f1eab633cb3a78658b0dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, экономика, новости, грузия
Чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут зарплаты
15:32 23.10.2021 (обновлено: 15:51 23.10.2021)
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Государственным чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут заработную плату, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.
"Государственным чиновником не поднимали зарплату уже много лет, и это серьезная проблема для страны, так как многие квалифицированные работники работают в госсекторе на низкой зарплате. Мы приняли решение начать увеличение зарплат с января", – сказал Гарибашвили.
Минфин Грузии ранее анонсировал разработку схемы повышения зарплат государственным служащим по примеру индексации пенсий. С прошлого года в законе прописано ежегодное повышение пенсий в зависимости от инфляции и экономического роста.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.