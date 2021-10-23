https://sputnik-georgia.ru/20211023/chinovnikam-v-gruzii-s-1-yanvarya-2022-goda-podnimut-zarplaty-261424468.html

Чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут зарплаты

Чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут зарплаты

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Государственным чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут заработную плату, заявил премьер-министр Грузии Ираклий... 23.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Государственным чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут заработную плату, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников."Государственным чиновником не поднимали зарплату уже много лет, и это серьезная проблема для страны, так как многие квалифицированные работники работают в госсекторе на низкой зарплате. Мы приняли решение начать увеличение зарплат с января", – сказал Гарибашвили.Минфин Грузии ранее анонсировал разработку схемы повышения зарплат государственным служащим по примеру индексации пенсий. С прошлого года в законе прописано ежегодное повышение пенсий в зависимости от инфляции и экономического роста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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