https://sputnik-georgia.ru/20211023/futbolist-sbornoy-gruzii-debyutiroval-za-ukrainskiy-klub-261427535.html

Футболист сборной Грузии дебютировал за украинский клуб

Футболист сборной Грузии дебютировал за украинский клуб

Срок соглашения между 29-летним защитником и харьковской командой рассчитан до конца сезона 23.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-23T18:00+0400

2021-10-23T18:00+0400

2021-10-23T18:14+0400

спорт

новости

грузия

украина

саба кверквелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0f/260572781_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_2699ab7b8e9cb053fdffbd427dcc28c2.jpg

ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Центральный защитник сборной Грузии по футболу Саба Кверквелия дебютировал за харьковский "Металлист 1925" в XII туре чемпионата Украины.В отчетном туре "Металлист 1925" принимал на своем поле "Ингулец" и победил со счетом 4:0. Кверквелия вышел на поле на 78 минуте.После победы главный тренер харьковского клуба отдельно прокомментировал дебют грузинского защитника:"Кверквелия очень сильный и опытный защитник. В дебютном матче он провел на поле меньше 20 минут, но я хотел, чтобы он сыграл в домашнем матче, дабы почувствовать атмосферу стадиона. Уверен, он быстро наберет форму и в дальнейшем у него будет больше игрового времени", – приводит слова Валерия Кривенцова пресс-служба клуба.Стоит отметить, что для Кверквелия это первый официальный матч с июня.Грузинский защитник подписал контракт с "Металлистом 1925" в середине октября. Срок соглашения между 29-летним защитником и харьковской командой рассчитан до конца сезона.Последним клубом, за который выступал Кверквелия, был "Ротор". После того как в конце прошлого сезона волгоградская команда выбыла из российской премьер-лиги и опустилась в ФНЛ, Кверквелия покинул "Ротор" и с тех пор был без клуба.Практически всю свою карьеру Кверквелия провел в чемпионате России, выступая за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". Также была непродолжительная аренда в "Нефтехимик".В XII турах чемпионата Украины "Металлист 1925" набрал 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, украина, саба кверквелия