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Футболист сборной Грузии дебютировал за украинский клуб
Футболист сборной Грузии дебютировал за украинский клуб
Срок соглашения между 29-летним защитником и харьковской командой рассчитан до конца сезона 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Центральный защитник сборной Грузии по футболу Саба Кверквелия дебютировал за харьковский "Металлист 1925" в XII туре чемпионата Украины.В отчетном туре "Металлист 1925" принимал на своем поле "Ингулец" и победил со счетом 4:0. Кверквелия вышел на поле на 78 минуте.После победы главный тренер харьковского клуба отдельно прокомментировал дебют грузинского защитника:"Кверквелия очень сильный и опытный защитник. В дебютном матче он провел на поле меньше 20 минут, но я хотел, чтобы он сыграл в домашнем матче, дабы почувствовать атмосферу стадиона. Уверен, он быстро наберет форму и в дальнейшем у него будет больше игрового времени", – приводит слова Валерия Кривенцова пресс-служба клуба.Стоит отметить, что для Кверквелия это первый официальный матч с июня.Грузинский защитник подписал контракт с "Металлистом 1925" в середине октября. Срок соглашения между 29-летним защитником и харьковской командой рассчитан до конца сезона.Последним клубом, за который выступал Кверквелия, был "Ротор". После того как в конце прошлого сезона волгоградская команда выбыла из российской премьер-лиги и опустилась в ФНЛ, Кверквелия покинул "Ротор" и с тех пор был без клуба.Практически всю свою карьеру Кверквелия провел в чемпионате России, выступая за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". Также была непродолжительная аренда в "Нефтехимик".В XII турах чемпионата Украины "Металлист 1925" набрал 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, украина, саба кверквелия

Футболист сборной Грузии дебютировал за украинский клуб

18:00 23.10.2021 (обновлено: 18:14 23.10.2021)
© FC / FC Metalist 1925 Саба Кверквелия в форме клуба "Металлист 1925"
 Саба Кверквелия в форме клуба Металлист 1925 - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
© FC / FC Metalist 1925
Срок соглашения между 29-летним защитником и харьковской командой рассчитан до конца сезона
ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Центральный защитник сборной Грузии по футболу Саба Кверквелия дебютировал за харьковский "Металлист 1925" в XII туре чемпионата Украины.
В отчетном туре "Металлист 1925" принимал на своем поле "Ингулец" и победил со счетом 4:0. Кверквелия вышел на поле на 78 минуте.
После победы главный тренер харьковского клуба отдельно прокомментировал дебют грузинского защитника:
"Кверквелия очень сильный и опытный защитник. В дебютном матче он провел на поле меньше 20 минут, но я хотел, чтобы он сыграл в домашнем матче, дабы почувствовать атмосферу стадиона. Уверен, он быстро наберет форму и в дальнейшем у него будет больше игрового времени", – приводит слова Валерия Кривенцова пресс-служба клуба.
Стоит отметить, что для Кверквелия это первый официальный матч с июня.
Грузинский защитник подписал контракт с "Металлистом 1925" в середине октября. Срок соглашения между 29-летним защитником и харьковской командой рассчитан до конца сезона.
Последним клубом, за который выступал Кверквелия, был "Ротор". После того как в конце прошлого сезона волгоградская команда выбыла из российской премьер-лиги и опустилась в ФНЛ, Кверквелия покинул "Ротор" и с тех пор был без клуба.
Практически всю свою карьеру Кверквелия провел в чемпионате России, выступая за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". Также была непродолжительная аренда в "Нефтехимик".
В XII турах чемпионата Украины "Металлист 1925" набрал 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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