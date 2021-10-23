https://sputnik-georgia.ru/20211023/glava-minzdrava-nazvala-regiony-gruzii-s-naibolshim-chislom-zarazhennykh-261432676.html

Глава Минздрава назвала регионы Грузии с наибольшим числом зараженных

Глава Минздрава назвала регионы Грузии с наибольшим числом зараженных

Несмотря на рост случаев, в больницах Грузии достаточно мест, чтобы принять всех зараженных, отмечают в ведомстве 23.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-23T20:58+0400

2021-10-23T20:58+0400

2021-10-23T20:58+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. В нескольких регионах Грузии наблюдается большой рост числа зараженных, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе журналистам.Грузия уже вступила в новую пятую волну пандемии коронавируса, считают эксперты, на что указывает резкий рост числа инфицированных в последние дни."У нас есть несколько регионов с большим ростом числа случаев коронавируса: Квемо Картли, Кахети и Самцхе – Джавахети. В других регионах роста нет", - сказала Тикарадзе.Она отметила, что рост случаев в конкретных регионах связан с низким темпом вакцинации, полевыми работами и сбором урожая винограда.Несмотря на рост случаев, глава Минздрава заявляет, что в больницах Грузии достаточно мест, чтобы принять всех зараженных."Мы сейчас полностью контролируем ситуацию и фонд коек. Безопасности пациентов ничто не грозит", - сказала Тикарадзе.Доля инфицированных из общего числа протестированных по данным на 22 октября составляет 8,51%, за две недели – 8,94%, за семь дней – 9,09%.По последним данным в Грузии вакцинировано полностью 32,2% населения, тогда как для создания иммунитета населения должно быть привито минимум 60%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19