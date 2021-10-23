https://sputnik-georgia.ru/20211023/gruzinskiy-chernyy-lev-oderzhal-vtoruyu-pobedu-v-superkubke-evropy-po-regbi-261425847.html

Грузинский "Черный лев" одержал вторую победу в Суперкубке Европы по регби

Грузинский "Черный лев" одержал вторую победу в Суперкубке Европы по регби

На данный момент у грузинской команды 10 очков и она занимает второе место в группе Восточной конференции 23.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-23T16:32+0400

2021-10-23T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Первая в истории грузинского регби профессиональная франшиза "Черный лев" одержала вторую победу в Суперкубке Европы.Грузинские регбисты на выезде обыграли российский "Локомотив-Пенза" 27:11 и заработали бонусное очко.Исход противостояния фактически был решен еще до перерыва. Первый тайм "Черный лев" выиграл со счетом 22:6, а одним из героев стал Георгий Бабунашвили, оформивший восемь очков – одну удачную попытку и штрафной. По разу мяч в зачетную зону "Локомотива" занесли Давид Гигаури и Шалва Мамукашвили.Во втором тайме команды обменялись удачными попытками. У хозяев отличился Владислав Перестяк, а у гостей Георгий Хурошвили.Для подопечных Левана Маисашвили эта победа стала второй на турнире. Неделю назад, и также с бонусным очком, "Черный лев" на своем поле обыграл израильский "Тель-Авив Хит" (33:10). На данный момент у грузинской команды 10 очков и она занимает второе место в группе Восточной конференции.Следующий матч в рамках Суперкубка Европы "Черный лев" также проведет на выезде против "Енисея-СТМ".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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