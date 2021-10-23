Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211023/gruzinskiy-chernyy-lev-oderzhal-vtoruyu-pobedu-v-superkubke-evropy-po-regbi-261425847.html
Грузинский "Черный лев" одержал вторую победу в Суперкубке Европы по регби
Грузинский "Черный лев" одержал вторую победу в Суперкубке Европы по регби
На данный момент у грузинской команды 10 очков и она занимает второе место в группе Восточной конференции 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T16:32+0400
2021-10-23T16:32+0400
спорт
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425812_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_cbe375fdabb7208155ad820864a34251.jpg
ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Первая в истории грузинского регби профессиональная франшиза "Черный лев" одержала вторую победу в Суперкубке Европы.Грузинские регбисты на выезде обыграли российский "Локомотив-Пенза" 27:11 и заработали бонусное очко.Исход противостояния фактически был решен еще до перерыва. Первый тайм "Черный лев" выиграл со счетом 22:6, а одним из героев стал Георгий Бабунашвили, оформивший восемь очков – одну удачную попытку и штрафной. По разу мяч в зачетную зону "Локомотива" занесли Давид Гигаури и Шалва Мамукашвили.Во втором тайме команды обменялись удачными попытками. У хозяев отличился Владислав Перестяк, а у гостей Георгий Хурошвили.Для подопечных Левана Маисашвили эта победа стала второй на турнире. Неделю назад, и также с бонусным очком, "Черный лев" на своем поле обыграл израильский "Тель-Авив Хит" (33:10). На данный момент у грузинской команды 10 очков и она занимает второе место в группе Восточной конференции.Следующий матч в рамках Суперкубка Европы "Черный лев" также проведет на выезде против "Енисея-СТМ".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425812_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_0f31cda5516919b78b69178235c808e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия

Грузинский "Черный лев" одержал вторую победу в Суперкубке Европы по регби

16:32 23.10.2021
© VK / Lokomotiv PenzaМатч по регби между командами "Локомотив-Пенза" и "Черный лев"
Матч по регби между командами Локомотив-Пенза и Черный лев - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
© VK / Lokomotiv Penza
На данный момент у грузинской команды 10 очков и она занимает второе место в группе Восточной конференции
ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Первая в истории грузинского регби профессиональная франшиза "Черный лев" одержала вторую победу в Суперкубке Европы.
Грузинские регбисты на выезде обыграли российский "Локомотив-Пенза" 27:11 и заработали бонусное очко.
Исход противостояния фактически был решен еще до перерыва. Первый тайм "Черный лев" выиграл со счетом 22:6, а одним из героев стал Георгий Бабунашвили, оформивший восемь очков – одну удачную попытку и штрафной. По разу мяч в зачетную зону "Локомотива" занесли Давид Гигаури и Шалва Мамукашвили.
Во втором тайме команды обменялись удачными попытками. У хозяев отличился Владислав Перестяк, а у гостей Георгий Хурошвили.
Для подопечных Левана Маисашвили эта победа стала второй на турнире. Неделю назад, и также с бонусным очком, "Черный лев" на своем поле обыграл израильский "Тель-Авив Хит" (33:10). На данный момент у грузинской команды 10 очков и она занимает второе место в группе Восточной конференции.
Следующий матч в рамках Суперкубка Европы "Черный лев" также проведет на выезде против "Енисея-СТМ".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:31Пять человек погибли после нападений в Афганистане
17:01В России обнаружили самую пожилую пару снежных барсов в мире
16:32Грузинский "Черный лев" одержал вторую победу в Суперкубке Европы по регби
16:01Мобилизация спецназа в регионах Грузии: власти опровергают сообщения СМИ
15:32Чиновникам в Грузии с 1 января 2022 года поднимут зарплаты
15:01Женщина, готовившая для Болдуина оружие, была новичком в профессии, пишут СМИ
14:31Полиция раскрыла убийство у наркоцентра в Батуми
14:01Талибы* в Москве, замерзающие украинцы и ядерные пляски НАТО - Гаспарян об итогах недели
14:01Насиловавший падчерицу в течение трех лет мужчина проведет в тюрьме 18 лет в Грузии
13:31При взрыве на химзаводе в Китае погибли четыре человека
13:01COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах ухудшается
12:32В Швейцарии открылась галерея грузинского вина
12:00В Грузии готовятся к реформе поликлиник
11:31Эпидемиолог: коронавирус в Грузии не закончится
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 467
10:04Курс лари на пятницу – 3,14 GEL/$1
09:01Доля Турции во внешнеторговом обороте Грузии составила 15%
01:02Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме
ВчераПоловина учителей в Грузии не прошла минимальный порог в тесте на компетентность
ВчераСлужба Госинспектора изучает законность публикации видео с телефона Саакашвили