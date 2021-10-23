https://sputnik-georgia.ru/20211023/iz-za-avarii-v-gruzii-ostanovleno-dvizhenie-poezdov-v-chetyrekh-napravleniyakh-261436611.html
Из-за аварии в Грузии остановлено движение поездов в четырех направлениях
Из-за аварии в Грузии остановлено движение поездов в четырех направлениях
Пассажиров при их желании развезут до пунктов назначения на автобусах. На восстановление движения понадобится около двух часов 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T23:37+0400
2021-10-23T23:37+0400
2021-10-23T23:54+0400
происшествия
новости
грузия
грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Из-за повреждения контактной линии Грузинской железной дороги приостановлено движение поездов по четырем направлениям, говорится в заявлении ГЖД.Причиной повреждения стал обрыв провода 110-киловаттной линии электропередач, который упал на контактную линию.В данный момент остановлены четыре поезда, двигавшихся по направлениям Тбилиси-Батуми, Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Поти и Зугдиди-Тбилиси.Работы по восстановлению линии электропередач уже начаты. Поезда в направлениях Зугдиди-Тбилиси и Батуми-Тбилиси продолжили движением.В Грузинской железной дороге обещают полностью восстановить движение в течение двух часов.Те пассажиры, которые не пожелают ждать, смогут воспользоваться автобусами, предоставленными компанией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, грузинская железная дорога
Из-за аварии в Грузии остановлено движение поездов в четырех направлениях
23:37 23.10.2021 (обновлено: 23:54 23.10.2021)
Пассажиров при их желании развезут до пунктов назначения на автобусах. На восстановление движения понадобится около двух часов
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik.
Из-за повреждения контактной линии Грузинской железной дороги приостановлено движение поездов по четырем направлениям, говорится в заявлении
ГЖД.
Причиной повреждения стал обрыв провода 110-киловаттной линии электропередач, который упал на контактную линию.
В данный момент остановлены четыре поезда, двигавшихся по направлениям Тбилиси-Батуми, Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Поти и Зугдиди-Тбилиси.
Работы по восстановлению линии электропередач уже начаты. Поезда в направлениях Зугдиди-Тбилиси и Батуми-Тбилиси продолжили движением.
В Грузинской железной дороге обещают полностью восстановить движение в течение двух часов.
Те пассажиры, которые не пожелают ждать, смогут воспользоваться автобусами, предоставленными компанией.
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