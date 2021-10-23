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https://sputnik-georgia.ru/20211023/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-23-oktyabrya-2021-261373777.html
Какой сегодня церковный праздник: 23 октября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 23 октября 2021
В пятницу, 23 октября, отмечают день памяти святых Евлампия, Евлампии, Феотекна, Вассиана, Феофила и других 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T01:01+0400
2021-10-23T01:01+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Евлампий и ЕвлампияПо церковному календарю 23 октября поминают мучеников Евлампия и Евлампию, брата и сестру, живших в городе Никомидии в начале IV века.Евлампий, прочитав указ Максимиана (284-305), осуждающий на смертную казнь христианина, возмутился, что император вооружается против своих подданных вместо борьбы с врагами отечества.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного &gt;&gt;&gt;За отказ отречься от христианской веры юношу подвергли жестоким пыткам. Сестра мученика, представ перед палачами, заявила, что и она христианка. Евлампию вместе с братом подвергли жестоким пыткам.Мучеников после пыток бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил своих исповедников от огня. Тогда палачи юноше отрубили голову, а девушка умерла под пытками.ФеотекнПо церковному календарю 23 октября поминают мученика Феотекна – знаменитого военачальника при императоре Максимиане (305-311).Как-то император, прибыв в Антиохию, потребовал, чтобы все жители принесли языческим богам жертвы. Христианин Феотекн выполнить приказ правителя отказался. Тогда император, чтобы унизить военачальника, велев одеть его в женскую одежду, заставил прясть вместе с рабынями.Через три недели император думая, что унижение сломило дух Феотекна, призвал христианина к себе. Но исповедник вновь мужественно отказался отречься, и разгневанный император велел его пытать, а затем бросить в котел с кипящей смолой. Но как только подвижник оказался в котле, жар в нем мгновенно остыл, а пламя под котлом погасло.Императора охватил ужас – он велел бросить исповедника в темницу и там учинить над ним расправу. Феотекн помог из темницы бежать христианке-исповеднице Александре. Сотник императора, узнав об этом, вновь подверг подвижника жестоким пыткам, затем приказал утопить в море с камнем на шее.Вассиан чудотворецПо церковному календарю 23 октября поминают преподобного Вассиана Константинопольского, чудотворца.Святой дожил до глубокой старости в своем монастыре, прославился добродетельной жизнью и многочисленными чудесами.Феофил исповедникПо церковному календарю 23 октября поминают преподобного Феофила исповедника, борца с иконоборческой ересью.Происходил будущий cвятой из окрестностей Тивериады. В 13 лет Феофил тайно ушел в лавру на Селентийской горе, где под руководством cвятого старца Стефана духовно возрастал. Через три года он принял постриг.Родители Феофила узнав, где находится их сын, пришли в монастырь и попросили игумена отпустить его и нескольких братьев для основания новой обители поближе к родному дому.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания &gt;&gt;&gt;Настоятель повелел монахам соблюдать пост и молиться, чтобы получить знамение. В храме на третий день раздался глас, благословивший Феофила отпустить, ибо ему предстояло прославиться многочисленными духовными подвигами в новой обители.Когда на императорский престол взошел иконоборец Лев Исавр (717-741), преподобный Феофил восстал открыто против иконоборческого безумия. По приказу императора cвятого избили и водили связанного, как преступника по городу.Затем императорский сановник Ипатий тщетно старался всячески принудить Феофила отречься от поклонения cвятым иконам. Напротив, cвятой сумел переубедить Ипатия, напомнив, как Сам Спаситель даровал Свой Нерукотворный Образ князю Эдессы Авгарю.Ипатий, вразумленный этой беседой, добился у императора разрешения освободить исповедника. Феофил вернулся в свой монастырь, где прожил недолго. Святой мирно скончался в 716 году.ИмениныПо церковному календарю 23 октября именины отмечают Амвросий, Антон, Андрей, Евлампия, Ефим, Иннокентий, Иларион, Кирилл, Кузьма, Киприан, Павел, Савва, Симон, Сергей, Степан, Фома и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 23 октября 2021

01:01 23.10.2021
© Sputnik / Vladimir UmikashviliСвечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В пятницу, 23 октября, отмечают день памяти святых Евлампия, Евлампии, Феотекна, Вассиана, Феофила и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Евлампий и Евлампия

По церковному календарю 23 октября поминают мучеников Евлампия и Евлампию, брата и сестру, живших в городе Никомидии в начале IV века.
Евлампий, прочитав указ Максимиана (284-305), осуждающий на смертную казнь христианина, возмутился, что император вооружается против своих подданных вместо борьбы с врагами отечества.
Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>
За отказ отречься от христианской веры юношу подвергли жестоким пыткам. Сестра мученика, представ перед палачами, заявила, что и она христианка. Евлампию вместе с братом подвергли жестоким пыткам.
Мучеников после пыток бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил своих исповедников от огня. Тогда палачи юноше отрубили голову, а девушка умерла под пытками.

Феотекн

По церковному календарю 23 октября поминают мученика Феотекна – знаменитого военачальника при императоре Максимиане (305-311).
Как-то император, прибыв в Антиохию, потребовал, чтобы все жители принесли языческим богам жертвы. Христианин Феотекн выполнить приказ правителя отказался. Тогда император, чтобы унизить военачальника, велев одеть его в женскую одежду, заставил прясть вместе с рабынями.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
/
Перейти в фотобанк
Через три недели император думая, что унижение сломило дух Феотекна, призвал христианина к себе. Но исповедник вновь мужественно отказался отречься, и разгневанный император велел его пытать, а затем бросить в котел с кипящей смолой. Но как только подвижник оказался в котле, жар в нем мгновенно остыл, а пламя под котлом погасло.
Императора охватил ужас – он велел бросить исповедника в темницу и там учинить над ним расправу. Феотекн помог из темницы бежать христианке-исповеднице Александре. Сотник императора, узнав об этом, вновь подверг подвижника жестоким пыткам, затем приказал утопить в море с камнем на шее.

Вассиан чудотворец

По церковному календарю 23 октября поминают преподобного Вассиана Константинопольского, чудотворца.

Родился будущий cвятой в восточной Сирии. Подвизался Вассиан в Константинополе во время правления благочестивого императора Маркиана (450-457). До 300 иноков насчитывалось в обители, где преподобный Вассиан был игуменом.

Святой дожил до глубокой старости в своем монастыре, прославился добродетельной жизнью и многочисленными чудесами.

Феофил исповедник

По церковному календарю 23 октября поминают преподобного Феофила исповедника, борца с иконоборческой ересью.
Происходил будущий cвятой из окрестностей Тивериады. В 13 лет Феофил тайно ушел в лавру на Селентийской горе, где под руководством cвятого старца Стефана духовно возрастал. Через три года он принял постриг.
Родители Феофила узнав, где находится их сын, пришли в монастырь и попросили игумена отпустить его и нескольких братьев для основания новой обители поближе к родному дому.
Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>
Настоятель повелел монахам соблюдать пост и молиться, чтобы получить знамение. В храме на третий день раздался глас, благословивший Феофила отпустить, ибо ему предстояло прославиться многочисленными духовными подвигами в новой обители.
Когда на императорский престол взошел иконоборец Лев Исавр (717-741), преподобный Феофил восстал открыто против иконоборческого безумия. По приказу императора cвятого избили и водили связанного, как преступника по городу.
Затем императорский сановник Ипатий тщетно старался всячески принудить Феофила отречься от поклонения cвятым иконам. Напротив, cвятой сумел переубедить Ипатия, напомнив, как Сам Спаситель даровал Свой Нерукотворный Образ князю Эдессы Авгарю.
Ипатий, вразумленный этой беседой, добился у императора разрешения освободить исповедника. Феофил вернулся в свой монастырь, где прожил недолго. Святой мирно скончался в 716 году.

Именины

По церковному календарю 23 октября именины отмечают Амвросий, Антон, Андрей, Евлампия, Ефим, Иннокентий, Иларион, Кирилл, Кузьма, Киприан, Павел, Савва, Симон, Сергей, Степан, Фома и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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