https://sputnik-georgia.ru/20211023/lichnyy-vrach-saakashvili-gospitalizatsiya-eks-prezidentu-mozhet-ponadobitsya-v-lyuboy-moment-261434828.html

Личный врач Саакашвили: госпитализация экс-президенту может понадобиться в любой момент

Личный врач Саакашвили: госпитализация экс-президенту может понадобиться в любой момент

По его словам, на встрече консилиума врачей с министром юстиции рассматривался вопрос перевода Саакашвили в гражданскую клинику 23.10.2021, Sputnik Грузия

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2021-10-23T21:33+0400

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новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаил Саакашвили удовлетворительное, но может ухудшиться в любой момент, сказал его личный врач Николоз Кипшидзе.Саакашвили голодает уже 22-й день. Голодовку он объявил 1 октября, в день своего задержания.При этом он отметил, что и экс-президент, и он сам считают перевод в тюремную клинику убийством.По словам Кипшидзе, на встрече консилиума с министром юстиции рассматривался вопрос перевода в гражданскую клинику.В то же время глава Минздрава Эка Тикарадзе пояснила, что в тюремной клинике есть все условия для лечения экс-президента, поэтому нет необходимости перевода его в гражданскую клинику.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили