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Мобилизация спецназа в регионах Грузии: власти опровергают сообщения СМИ
Мобилизация спецназа в регионах Грузии: власти опровергают сообщения СМИ
Распространение подобной дезинформации служит созданию паники и страха населения перед выборами, отметили в СГБ 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T16:01+0400
2021-10-23T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Оппозиционные телеканалы второй день пишут о мобилизации отрядов специального назначения в отдельных регионах, в том числе Самегрело, власти считают это новой попыткой дискредитации ведомств перед выборами.Первым информацию о мобилизации отрядов особого назначения в регионах Самегрело и Шида Картли распространил оппозиционный телеканал "Мтавари архи". По его данным, мобилизация может быть связана со вторым туром выборов для давления на избирателей.Эту информацию опровергли сразу два ведомства отвечающие за безопасность.Подобное заявление распространило и МВД Грузии."Мы сейчас проводим ротацию сотрудников, которая происходит периодически", – отмечено в заявлении МВД.При этом в МВД Грузии отметили, что силы полиции будут мобилизованы лишь для соблюдения безопасности и сохранения общественного порядка, в том числе и на запланированной на субботу акции в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили."Сотрудники министерства внутренних дел всегда мобилизованы для защиты правопорядка и безопасности", – отмечается в заявлении.Негативно отреагировал на информацию телеканала и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.В Грузии 30 октября пройдут вторые туры выборов в мэры. Особо серьезной битва между кандидатами будет в центре региона Самегрело Зугдиди, где кандидату от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анзору Мелия не хватило всего 3% для победы в первом же туре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, политика, новости, мвд грузии, служба госбезопасности грузии

Мобилизация спецназа в регионах Грузии: власти опровергают сообщения СМИ

16:01 23.10.2021 (обновлено: 16:48 23.10.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovСлужба государственной безопасности провела спецоперацию в столице Грузии
Служба государственной безопасности провела спецоперацию в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Распространение подобной дезинформации служит созданию паники и страха населения перед выборами, отметили в СГБ
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Оппозиционные телеканалы второй день пишут о мобилизации отрядов специального назначения в отдельных регионах, в том числе Самегрело, власти считают это новой попыткой дискредитации ведомств перед выборами.
Первым информацию о мобилизации отрядов особого назначения в регионах Самегрело и Шида Картли распространил оппозиционный телеканал "Мтавари архи". По его данным, мобилизация может быть связана со вторым туром выборов для давления на избирателей.
Эту информацию опровергли сразу два ведомства отвечающие за безопасность.
"Ни один из сотрудников отряда специального назначения СГБ Грузии не покидал места своей постоянной дислокации. Распространение подобной дезинформации служит созданию паники и страха населения перед выборами, вредит имиджу СГБ и преследует цель снизить доверие общества к ведомству", – говорится в заявлении Службы государственной безопасности.
Подобное заявление распространило и МВД Грузии.
"Мы сейчас проводим ротацию сотрудников, которая происходит периодически", – отмечено в заявлении МВД.
При этом в МВД Грузии отметили, что силы полиции будут мобилизованы лишь для соблюдения безопасности и сохранения общественного порядка, в том числе и на запланированной на субботу акции в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Сотрудники министерства внутренних дел всегда мобилизованы для защиты правопорядка и безопасности", – отмечается в заявлении.
Негативно отреагировал на информацию телеканала и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Они придумали несуществующую новость и полную ложь, что я собирался отправить спецназ в Самегрело", – сказал Гарибашвили, назвав телеканал "Мтавари архи" провокатором.

В Грузии 30 октября пройдут вторые туры выборов в мэры. Особо серьезной битва между кандидатами будет в центре региона Самегрело Зугдиди, где кандидату от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анзору Мелия не хватило всего 3% для победы в первом же туре.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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