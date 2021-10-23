https://sputnik-georgia.ru/20211023/nasilovavshiy-padcheritsu-v-techenie-trekh-let-muzhchina-provedet-v-tyurme-18-let-v-gruzii-261421930.html

Насиловавший падчерицу в течение трех лет мужчина проведет в тюрьме 18 лет в Грузии

Насиловавший падчерицу в течение трех лет мужчина проведет в тюрьме 18 лет в Грузии

По данным следствия, в этот период ребенку не было даже 14 лет 23.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-23T14:01+0400

2021-10-23T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы за изнасилование собственной падчерицы, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии.На суде стороне обвинения удалось доказать, что мужчина систематически насиловал свою малолетнюю падчерицу, которой не было даже 14 лет, в период с 2017 по 2020 год. Также он ее систематически избивал.Других подробностей дела, исходя из грузинского законодательства, не сообщается.На основании доказательств суд признал обвиняемого виновным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, происшествия, новости, грузия