https://sputnik-georgia.ru/20211023/nasilovavshiy-padcheritsu-v-techenie-trekh-let-muzhchina-provedet-v-tyurme-18-let-v-gruzii-261421930.html
Насиловавший падчерицу в течение трех лет мужчина проведет в тюрьме 18 лет в Грузии
Насиловавший падчерицу в течение трех лет мужчина проведет в тюрьме 18 лет в Грузии
По данным следствия, в этот период ребенку не было даже 14 лет 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T14:01+0400
2021-10-23T14:01+0400
2021-10-23T14:01+0400
общество
происшествия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23690/28/236902895_0:185:3696:2264_1920x0_80_0_0_0ec67a5e74dab8fe5bb1af0eb14991d2.jpg
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы за изнасилование собственной падчерицы, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии.На суде стороне обвинения удалось доказать, что мужчина систематически насиловал свою малолетнюю падчерицу, которой не было даже 14 лет, в период с 2017 по 2020 год. Также он ее систематически избивал.Других подробностей дела, исходя из грузинского законодательства, не сообщается.На основании доказательств суд признал обвиняемого виновным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23690/28/236902895_216:0:3480:2448_1920x0_80_0_0_1e4a251ef7994bff6e6c47310befad47.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, происшествия, новости, грузия
Насиловавший падчерицу в течение трех лет мужчина проведет в тюрьме 18 лет в Грузии
По данным следствия, в этот период ребенку не было даже 14 лет
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik.
Тбилисский городской суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы за изнасилование собственной падчерицы, говорится в сообщении
на сайте Генпрокуратуры Грузии.
На суде стороне обвинения удалось доказать, что мужчина систематически насиловал свою малолетнюю падчерицу, которой не было даже 14 лет, в период с 2017 по 2020 год. Также он ее систематически избивал.
Других подробностей дела, исходя из грузинского законодательства, не сообщается.
На основании доказательств суд признал обвиняемого виновным.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.