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https://sputnik-georgia.ru/20211023/nino-burdzhanadze-vyshla-na-aktsiyu-v-podderzhku-saakashvili-261431537.html
Нино Бурджанадзе вышла на акцию в поддержку Саакашвили
Нино Бурджанадзе вышла на акцию в поддержку Саакашвили
Несколько лет назад она давала показания против экс-президента Грузии в суде по делу о разгоне акции 7 ноября 23.10.2021, Sputnik Грузия
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политика
новости
грузия
михаил саакашвили
батуми
нино бурджанадзе
акция протеста
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии и лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе выступила на акции главной оппозиционной силы "Единое национальное движение" в поддержку кандидатов партии в мэры и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Акция под названием "За единство и свободу" проходит в эти минуты в Батуми. На ней находятся несколько тысяч человек.Она отметила, что примет участие во всех предвыборных митингах оппозиции и поддержит кандидатов "Нацдвижения" во втором туре.Бурджанадзе была членом команды Саакашвили и вместе с ним принимала участие в "революции роз" в ноябре 2003 года.Она покинула "Нацдвижение" в 2008 году из-за разногласий с Саакашвили, а после создала оппозиционную партию "Демократическое движение – единая Грузия". В 2011 году уже Бурджанадзе вместе с другими оппозиционерами проводила акции протеста в центре Тбилиси, которые завершились жестоким разгоном.Уже в 2018 году она дала показания против Саакашвили в суде по делу о разгоне акции 7 ноября.Это дело все еще находится на рассмотрении в Тбилгорсуде, в то время как Саакашвили вынесен приговор по двум другим делам, и теперь он пробудет в грузинской тюрьме 6 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, батуми, нино бурджанадзе, акция протеста

Нино Бурджанадзе вышла на акцию в поддержку Саакашвили

19:54 23.10.2021 (обновлено: 20:19 23.10.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Несколько лет назад она давала показания против экс-президента Грузии в суде по делу о разгоне акции 7 ноября
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии и лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе выступила на акции главной оппозиционной силы "Единое национальное движение" в поддержку кандидатов партии в мэры и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Акция под названием "За единство и свободу" проходит в эти минуты в Батуми. На ней находятся несколько тысяч человек.

"Сейчас не время разборок и не время вспоминать обиды. Сейчас не время делиться на правых и неправых. Сейчас время единства и объединения. Без того, чтобы отложить обиды в сторону и объединиться, нам не выиграть", – сказала Бурджанадзе с трибуны.

Она отметила, что примет участие во всех предвыборных митингах оппозиции и поддержит кандидатов "Нацдвижения" во втором туре.
Бурджанадзе была членом команды Саакашвили и вместе с ним принимала участие в "революции роз" в ноябре 2003 года.
Она покинула "Нацдвижение" в 2008 году из-за разногласий с Саакашвили, а после создала оппозиционную партию "Демократическое движение – единая Грузия". В 2011 году уже Бурджанадзе вместе с другими оппозиционерами проводила акции протеста в центре Тбилиси, которые завершились жестоким разгоном.
Уже в 2018 году она дала показания против Саакашвили в суде по делу о разгоне акции 7 ноября.
Это дело все еще находится на рассмотрении в Тбилгорсуде, в то время как Саакашвили вынесен приговор по двум другим делам, и теперь он пробудет в грузинской тюрьме 6 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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