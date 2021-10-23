https://sputnik-georgia.ru/20211023/politsiya-raskryla-ubiystvo-u-narkotsentra-v-batumi-261422078.html

Полиция раскрыла убийство у наркоцентра в Батуми

Полиция раскрыла убийство у наркоцентра в Батуми

Из-за конфликта по поводу земельного участка мужчина застрелил своего знакомого и сбежал с места преступления 23.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-23T14:31+0400

2021-10-23T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержали одного человека по обвинению в убийстве мужчины у наркологического центра в Батуми, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, обвиняемый 21 октября из-за конфликта по поводу земельного участка застрелил своего знакомого и сбежал с места преступления.Пострадавшего доставили в клинику, но спасти его не удалось.Обвиняемого задержали в районе Хелвачаури, орудие убийства – автомат – нашли при обыске. Также полиция нашла машину, на которой обвиняемый уехал с места преступления.Теперь в случае обвинительного приговора ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, происшествия, новости, грузия, убийство