https://sputnik-georgia.ru/20211023/ufa--rubin-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261432389.html

"Уфа" – "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Уфа" – "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Третий игровой день XII тура чемпионата России по футболу откроется матчем между "Уфой" и казанским "Рубином". Встреча начнется в 15:00 по тбилисскому времени. 23.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-23T20:26+0400

2021-10-23T20:26+0400

2021-10-23T20:26+0400

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На дворе конец октября. В РПЛ сыграно больше трети матчей, а "Уфа" все никак не может избавиться от оков, тянущих команду в ФНЛ. В четырех последних турах "горожане" набрали четыре очка (победа над "Химками" 3:2 и ничья с "Краснодаром" 1:1), но даже это не помогло подопечным Стукалова покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. Игра башкирского клуба выглядит просто удручающей.Хотя, на дне таблицы достаточно плотно. Для того, чтобы покинуть зону вылета и перепрыгнуть зону стыковых матчей, "Уфе" достаточно набрать всего три очка, то есть одержать одну победу. Сказать легко, а сделать не очень. Вряд ли задачу получится осуществить в отчетном туре.Понять, что происходит с "Рубином", просто невозможно. Наверняка существуют какие-то подводные течения, и сор из избы казанский клуб не выносит. Но рядовому болельщику видна лишь игра команда и турнирное положение в РПЛ.После поражения от польского "Ракува" в квалификации Лиги конференций (0:1) "Рубин" провел восемь официальных матчей и победил только один (!) раз, обыграв "Урал" 4:0. За это же время подопечные Леонида Слуцкого трижды сыграли вничью и потерпели четыре (!) поражения. При таких результатах девятое место в таблице можно расценивать как успех.На минувших выходных "Рубин" мог прервать неприятную для себя серию. Казанцы выигрывали 2:0 у "Локомотива", но в итоге матч завершился вничью 2:2. Поблагодарить болельщики должны Абильдгора, который с центра поля отпасовал своему голкиперу и Дюпину, отбившему мяч прямо на ногу сопернику. Все это происходило за 30 секунд до истечения компенсированного времени.В прошлом году Слуцкий начал строить новую команду. По итогам сезона "Рубин" попал в квалификацию евротурнира. Предполагалось, что в текущем чемпионате "строительство" продолжится, причем в ускоренном темпе. Но складывается впечатление, что казанцев подвели подрядчики, и у команды начался затяжной простой.Как мне кажется, в предстоящей игре нет смысла рассматривать какой-либо исход, кроме победы "Рубина". Если уж не обыгрывать слабейшую на данный момент команду РПЛ, то казанцы могут оказаться на пороге широкомасштабной встряски. А какой она будет, сказать никто не может.Ставка: победа "Рубина" за 2,25.

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