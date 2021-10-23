https://sputnik-georgia.ru/20211023/v-batumi-prokhodit-bolshaya-aktsiya-v-podderzhku-oppozitsii-i-mikhaila-saakashvili-261429009.html

В Батуми проходит большая акция в поддержку оппозиции и Михаила Саакашвили

В Батуми проходит большая акция в поддержку оппозиции и Михаила Саакашвили

Участники акции протеста держат в руках грузинские флаги и портреты экс-президента 23.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-23T18:41+0400

2021-10-23T18:41+0400

2021-10-23T18:48+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

батуми

акция протеста

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Несколько тысяч человек собрались в Батуми на акцию "За единство и свободу", чтобы потребовать освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы и поддержать оппозиционных кандидатов во втором туре выборов мэра.Акция открылась с минуты молчания по погибшим при обрушении подъезда в Батуми, а после этого к собравшимся обратились лидеры.Находящегося в заключении Саакашвили, в свою очередь, участники акции поприветствовали выкриками и аплодисментами. Они держат в руках грузинские флаги и портреты экс-президента.Акция в Батуми продолжается. В данный момент об инцидентах не сообщается.После акции часть сторонников "Нацдвижения" начнут пешее шествие к руставской тюрьме, где находится Михаил Саакашвили. Им предстоит пройти 400 километров. Как заявляют организаторы, по мере шествия они будут останавливаться в разных городах и проводить там акции в поддержку экс-президента.Ранее МВД Грузии сделало заявление и отметило, что полиция, как и на всех акциях, позаботится о безопасности граждан и защите правопорядка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, батуми, акция протеста, возвращение и арест саакашвили