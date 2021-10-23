https://sputnik-georgia.ru/20211023/v-gruzii-gotovyatsya-k-reforme-pervichnogo-zvena-zdravookhraneniya-261419041.html

В Грузии готовятся к реформе первичного звена здравоохранения

В Грузии готовятся к реформе первичного звена здравоохранения

Особое место в реформе отведено борьбе с хроническими и инфекционными заболеваниями, а также вопросам здоровья матери и ребенка 23.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-23T12:00+0400

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всемирная организация здравоохранения

здравоохранение в грузии

екатерина тикарадзе

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе обсудила реформу первичного звена здравоохранения с главой представительства Всемирной организации здравоохранения Сильвиу Доменте и представителем офиса Европейского центра первичной медико-санитарной помощи Мелитой Джакобс.Как говорится в сообщении Минздрава, она включает в себя повышение качества мер в части диагностики, лечения и профилактики заболеваний, а также квалификации врачей.В рамках реформы превенция, лечение и долгосрочное ведение состояния здоровья пациента должны в равной степени стать доступными для городского и сельского населения."Реформа первичного звена здравоохранения очень важна. В ее реализации нам помогает команда экспертов Всемирной организации здравоохранения. Фундаментальная реформа предусматривает улучшение условий труда и оплаты труда врачей и медсестер. Для каждого гражданина Грузии очень важно иметь постоянный доступ к качественным медицинским услугам", – сказала заместитель министра Тамар Габуния.Особое место в реформе отведено борьбе с хроническими и инфекционными заболеваниями, а также вопросам здоровья матери и ребенка."Главная цель реформы – расширить доступ к медицинским услугам и принести больше добра гражданам Грузии. Потребность в учреждениях первичной медпомощи очень важна, особенно во время пандемии. Есть заболевания, которые не нужно лечить в медицинских учреждениях. Этим можно управлять на уровне первичной медицинской помощи", – сказала Мелита Джакобс.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, всемирная организация здравоохранения, здравоохранение в грузии, екатерина тикарадзе