https://sputnik-georgia.ru/20211023/v-shveytsarii-otkrylas-galereya-gruzinskogo-vina-261420505.html

В Швейцарии открылась галерея грузинского вина

В Швейцарии открылась галерея грузинского вина

Первая винная галерея в Швейцарии предложит покупателю различные сорта вин 12 грузинских производителей 23.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-23T12:32+0400

2021-10-23T12:32+0400

2021-10-23T12:32+0400

грузия

экономика

новости

грузинское вино

швейцария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259326096_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ce86d8b13935c3b9efeb7b13454a5fce.jpg

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Галерея грузинского вина открылась в Цюрихе с участием заместителя премьер-министра Грузии, министра окружающей среды и сельского хозяйства Левана Давиташвили.По его словам, винная галерея будет способствовать продвижению грузинского вина, что сделает его более популярным на целевых рынках.Как отметил министр, первая винная галерея в Швейцарии предложит покупателю различные сорта вин 12 грузинских производителей.Идея ее открытия принадлежит Звиаду Арабидзе - грузинскому бизнесмену, проживающему в Цюрихе. По его инициативе в городе открыты и действуют воскресная школа и библиотека для грузинской диаспоры.По словам Арабидзе, найти место для грузинского вина с восьмитысячелетней историей в Швейцарии не составит труда. Он отметил важность того, что галерея предлагает покупателям высококачественные конкурентоспособные вина и знакомит заинтересованных лиц с культурой и историей грузинского вина.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

швейцария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, грузинское вино, швейцария