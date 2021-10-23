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В Швейцарии открылась галерея грузинского вина
В Швейцарии открылась галерея грузинского вина
Первая винная галерея в Швейцарии предложит покупателю различные сорта вин 12 грузинских производителей 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T12:32+0400
2021-10-23T12:32+0400
2021-10-23T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Галерея грузинского вина открылась в Цюрихе с участием заместителя премьер-министра Грузии, министра окружающей среды и сельского хозяйства Левана Давиташвили.По его словам, винная галерея будет способствовать продвижению грузинского вина, что сделает его более популярным на целевых рынках.Как отметил министр, первая винная галерея в Швейцарии предложит покупателю различные сорта вин 12 грузинских производителей.Идея ее открытия принадлежит Звиаду Арабидзе - грузинскому бизнесмену, проживающему в Цюрихе. По его инициативе в городе открыты и действуют воскресная школа и библиотека для грузинской диаспоры.По словам Арабидзе, найти место для грузинского вина с восьмитысячелетней историей в Швейцарии не составит труда. Он отметил важность того, что галерея предлагает покупателям высококачественные конкурентоспособные вина и знакомит заинтересованных лиц с культурой и историей грузинского вина.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, экономика, новости, грузинское вино, швейцария
В Швейцарии открылась галерея грузинского вина
Первая винная галерея в Швейцарии предложит покупателю различные сорта вин 12 грузинских производителей
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik.
Галерея грузинского вина открылась
в Цюрихе с участием заместителя премьер-министра Грузии, министра окружающей среды и сельского хозяйства Левана Давиташвили.
По его словам, винная галерея будет способствовать продвижению грузинского вина, что сделает его более популярным на целевых рынках.
"Для нас особенно важно представить наше вино на рынках с высокой покупательной способностью. Такие центры с привлечением диаспоры способствуют презентации грузинского вина как в Швейцарии, так и в других странах Европы", - сказал Давиташвили.
Как отметил министр, первая винная галерея в Швейцарии предложит покупателю различные сорта вин 12 грузинских производителей.
Идея ее открытия принадлежит Звиаду Арабидзе - грузинскому бизнесмену, проживающему в Цюрихе. По его инициативе в городе открыты и действуют воскресная школа и библиотека для грузинской диаспоры.
По словам Арабидзе, найти место для грузинского вина с восьмитысячелетней историей в Швейцарии не составит труда. Он отметил важность того, что галерея предлагает покупателям высококачественные конкурентоспособные вина и знакомит заинтересованных лиц с культурой и историей грузинского вина.
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