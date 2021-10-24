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Аквалангист из Израиля нашел в море меч крестоносца - фото
Аквалангист из Израиля нашел в море меч крестоносца - фото
Море и время "инкрустировали" древний меч ракушками и морскими организмами. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки 900-летней находки 24.10.2021, Sputnik Грузия
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Внушительный меч с клинком длиной в один метр и рукоятью размером в 30 сантиметров был замечен местным жителем на дне среди якорей из камня и металла и фрагментов керамики. Хранившиеся несколько столетий на дне артефакты открылись благодаря течениям и волнам, которые сдвинули верхний слой скрывавшего их песка. Опасаясь, что находка будет вновь засыпана песком или украдена, аквалангист взял его на берег, а позже связался с управлением древностей.Специалисты предполагают, что меч принадлежал крестоносцу, плывшему к Святой Земле почти тысячелетие назад.
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фотоленты, мультимедиа, история, новости в фотографиях, фото

Аквалангист из Израиля нашел в море меч крестоносца - фото

09:35 24.10.2021 (обновлено: 09:36 24.10.2021)
Море и время "инкрустировали" древний меч ракушками и морскими организмами. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки 900-летней находки
Внушительный меч с клинком длиной в один метр и рукоятью размером в 30 сантиметров был замечен местным жителем на дне среди якорей из камня и металла и фрагментов керамики.
Хранившиеся несколько столетий на дне артефакты открылись благодаря течениям и волнам, которые сдвинули верхний слой скрывавшего их песка. Опасаясь, что находка будет вновь засыпана песком или украдена, аквалангист взял его на берег, а позже связался с управлением древностей.
Специалисты предполагают, что меч принадлежал крестоносцу, плывшему к Святой Земле почти тысячелетие назад.
© REUTERS / Ronen Zvulun

Дайвер нырял у побережья рядом с Кармельским нагорьем недалеко от города Хайфа

Дайвер нырял у побережья рядом с Кармельским нагорьем недалеко от города Хайфа - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Ronen Zvulun

Дайвер нырял у побережья рядом с Кармельским нагорьем недалеко от города Хайфа

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Археолог Яков Шарвит предположил, что крестоносец был среди рыцарей, находившихся в цитадели Атлита

Археолог Яков Шарвит предположил, что крестоносец был среди рыцарей, находившихся в цитадели Атлита - Sputnik Грузия
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Археолог Яков Шарвит предположил, что крестоносец был среди рыцарей, находившихся в цитадели Атлита

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Реликвия длиной в метр, ее возраст около 900 лет

Реликвия длиной в метр, ее возраст около 900 лет - Sputnik Грузия
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Реликвия длиной в метр, ее возраст около 900 лет

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Эти воды издавна привлекали торговые суда, здесь часто обнаруживают дорогие археологические артефакты

Эти воды издавна привлекали торговые суда, здесь часто обнаруживают дорогие археологические артефакты - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Ronen Zvulun

Эти воды издавна привлекали торговые суда, здесь часто обнаруживают дорогие археологические артефакты

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Ученые считают, что меч сделан из железа. Но более ясная картина предстанет после рентгена и восстановительных работ

Ученые считают, что меч сделан из железа. Но более ясная картина предстанет после рентгена и восстановительных работ - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Ronen Zvulun

Ученые считают, что меч сделан из железа. Но более ясная картина предстанет после рентгена и восстановительных работ

© REUTERS / Ronen Zvulun

Скорее всего, меч был скрыт в песчаном дне

Скорее всего, меч был скрыт в песчаном дне - Sputnik Грузия
6/7
© REUTERS / Ronen Zvulun

Скорее всего, меч был скрыт в песчаном дне

© REUTERS / Ronen Zvulun

Меч будет выставлен на показ после того, как он будет очищен и восстановлен

Меч будет выставлен на показ после того, как он будет очищен и восстановлен - Sputnik Грузия
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© REUTERS / Ronen Zvulun

Меч будет выставлен на показ после того, как он будет очищен и восстановлен

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