https://sputnik-georgia.ru/20211024/akvalangist-iz-izrailya-nashel-v-more-mech-krestonostsa---foto-261430828.html

Аквалангист из Израиля нашел в море меч крестоносца - фото

Аквалангист из Израиля нашел в море меч крестоносца - фото

Море и время "инкрустировали" древний меч ракушками и морскими организмами. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки 900-летней находки 24.10.2021, Sputnik Грузия

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Внушительный меч с клинком длиной в один метр и рукоятью размером в 30 сантиметров был замечен местным жителем на дне среди якорей из камня и металла и фрагментов керамики. Хранившиеся несколько столетий на дне артефакты открылись благодаря течениям и волнам, которые сдвинули верхний слой скрывавшего их песка. Опасаясь, что находка будет вновь засыпана песком или украдена, аквалангист взял его на берег, а позже связался с управлением древностей.Специалисты предполагают, что меч принадлежал крестоносцу, плывшему к Святой Земле почти тысячелетие назад.

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