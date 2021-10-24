Аквалангист из Израиля нашел в море меч крестоносца - фото

Внушительный меч с клинком длиной в один метр и рукоятью размером в 30 сантиметров был замечен местным жителем на дне среди якорей из камня и металла и фрагментов керамики. Хранившиеся несколько столетий на дне артефакты открылись благодаря течениям и волнам, которые сдвинули верхний слой скрывавшего их песка. Опасаясь, что находка будет вновь засыпана песком или украдена, аквалангист взял его на берег, а позже связался с управлением древностей.Специалисты предполагают, что меч принадлежал крестоносцу, плывшему к Святой Земле почти тысячелетие назад.
Море и время "инкрустировали" древний меч ракушками и морскими организмами. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки 900-летней находки
Внушительный меч с клинком длиной в один метр и рукоятью размером в 30 сантиметров был замечен местным жителем на дне среди якорей из камня и металла и фрагментов керамики.
Хранившиеся несколько столетий на дне артефакты открылись благодаря течениям и волнам, которые сдвинули верхний слой скрывавшего их песка. Опасаясь, что находка будет вновь засыпана песком или украдена, аквалангист взял его на берег, а позже связался с управлением древностей.
Специалисты предполагают, что меч принадлежал крестоносцу, плывшему к Святой Земле почти тысячелетие назад.