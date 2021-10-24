https://sputnik-georgia.ru/20211024/devushka-saakashvili-rasskazala-ob-otnosheniyakh-eks-prezidenta-s-zhenoy--261442698.html

Девушка Саакашвили рассказала об отношениях экс-президента с женой

Девушка Саакашвили рассказала об отношениях экс-президента с женой

Ясько не уточнила, развелся ли Саакашвили с женой официально 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T14:33+0400

2021-10-24T14:33+0400

2021-10-24T14:45+0400

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грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 23 окт - Sputnik. Отношения Саакашвили с его женой Сандрой Рулофс окончены, заявила девушка экс-президента Грузии и депутат Верховной рады Елизавета Ясько.Ранее Ясько опубликовала видео, записанное до поездки Саакашвили в Грузию, на котором он признается, что у них отношения. Ясько призвала украинские и грузинские власти, а также ЕС и США защитить Саакашвили. До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей.Рулофс ранее опубликовала в соцсетях пост, в котором заявила, что для нее эта информация была сюрпризом."Они не являются больше мужем и женой, об этом было сказано в его заявлении и нашем признании. Поэтому я не вижу здесь каких-то вещей, где нужно что-то договорить", - уточнила Ясько.При это Ясько не дала однозначного ответа на этот вопрос - идет ли речь об официальном разводе."На нашем видео говорится, что мы семья... Как по-другому можно говорить? У нас что, какое-то многоженство?" - сказала Ясько и подчеркнула, что они "честные люди".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили