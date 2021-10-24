Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211024/doch-pokoynogo-pola-uokera-vyshla-zamuzh---kto-iz-zvezd-povel-ee-k-altaryu-261423439.html
Дочь покойного Пола Уокера вышла замуж - кто из звезд повел ее к алтарю?
Дочь покойного Пола Уокера вышла замуж - кто из звезд повел ее к алтарю?
Видео со свадьбы 22-летней наследницы растрогало всех поклонников звезды "Форсажа" 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T18:02+0400
2021-10-24T18:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
фильм "форсаж"
пол уокер
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0f/252326903_0:55:2647:1544_1920x0_80_0_0_bb45af0dbb4c9d10f95f9cea835b36db.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Дочь американского актера Пола Уокера – Миддоу, вышла замуж: к алтарю наследницу покойной звезды повел его близкий друг и коллега.В середине октября единственная наследница умершего Уокера сообщила радостную новость о том, что вышла замуж за своего парня Луи Торнтона-Аллана. Модель и начинающий актер обручились несколько месяцев назад.Американская пресса сообщила, что свадьба дочки Уокера прошла в Доминикане в кругу друзей и близких. Сама Мидоу поспешила поделиться видео со свадьбы в Инстаграм.К алтарю невесту в платье от Givenchy повел лучший друг и коллега Уокера – Вин Дизель. И этот момент растрогал всех подписчиков Мидоу."Поздравляем, ангел"; "Хочется плакать, сразу вспомнила Пола"; "Прекрасный отец и чудесная дочь"; "Боже, Вин, это так трогательно"; "Папа бы гордился", - написали подписчики.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0f/252326903_0:0:2647:1985_1920x0_80_0_0_bd55fef339b4bdcbdd8ee4c2d8490563.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фильм "форсаж", пол уокер, зарубежные звезды

Дочь покойного Пола Уокера вышла замуж - кто из звезд повел ее к алтарю?

18:02 24.10.2021
© AFP / KEVIN WINTERПол Уокер
Пол Уокер - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2021
© AFP / KEVIN WINTER
Видео со свадьбы 22-летней наследницы растрогало всех поклонников звезды "Форсажа"
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Дочь американского актера Пола Уокера – Миддоу, вышла замуж: к алтарю наследницу покойной звезды повел его близкий друг и коллега.
В середине октября единственная наследница умершего Уокера сообщила радостную новость о том, что вышла замуж за своего парня Луи Торнтона-Аллана. Модель и начинающий актер обручились несколько месяцев назад.
Американская пресса сообщила, что свадьба дочки Уокера прошла в Доминикане в кругу друзей и близких. Сама Мидоу поспешила поделиться видео со свадьбы в Инстаграм.
К алтарю невесту в платье от Givenchy повел лучший друг и коллега Уокера – Вин Дизель. И этот момент растрогал всех подписчиков Мидоу.
"Поздравляем, ангел"; "Хочется плакать, сразу вспомнила Пола"; "Прекрасный отец и чудесная дочь"; "Боже, Вин, это так трогательно"; "Папа бы гордился", - написали подписчики.
Читайте также:
Первое фото дочери Пола Уокера и ее возлюбленного появилось в Сети
Фурор снятого в Грузии "Форсажа 9": фильм вновь лидер кинопроката в России и СНГ за уикенд
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:50COVID-статистика Грузии: наиболее тревожная обстановка в Тбилиси и Имерети
19:04МВД Грузии начало расследование нападения на офис оппозиции в Рустави
18:41Акция с требованием освобождения Саакашвили проходит у Руставской тюрьмы
17:32Почему Россия разорвала отношения с НАТО, объяснили в Кремле
17:01Премьер Грузии назвал слухи о готовящейся ликвидации Саакашвили "бреднями"
16:30Представитель "Единого нацдвижения" заявил о нападении на офис партии в Рустави
15:52Как проходит имитация экспедиции на Луну в наземном комплексе - видео
15:31Турция на пороге дипломатического кризиса - экс-премьер страны предупреждает
14:33Девушка Саакашвили рассказала об отношениях экс-президента с женой
14:01Стало известно, кто станет новым героем следующего "Холостяка"
13:30Президентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися
13:18Яма-могила: массовое захоронение времен ВОВ обнаружили под Минском
13:01Саакашвили хотят ликвидировать - скандальное заявление адвоката экс-президента
12:32Почетными гражданами Тбилиси стали 13 человек
12:01Единственный уцелевший при обрушении дома в Батуми выписан за больницы
11:30Движение поездов в Грузии возобновлено
11:06Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 436
10:32Глава Минздрава: в Грузии продолжается четвертая волна коронавируса
09:35Аквалангист из Израиля нашел в море меч крестоносца - фото
09:01Правительство Грузии возобновляет переговоры по заводу электромобилей в Кутаиси