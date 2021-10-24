https://sputnik-georgia.ru/20211024/doch-pokoynogo-pola-uokera-vyshla-zamuzh---kto-iz-zvezd-povel-ee-k-altaryu-261423439.html

Дочь покойного Пола Уокера вышла замуж - кто из звезд повел ее к алтарю?

Дочь покойного Пола Уокера вышла замуж - кто из звезд повел ее к алтарю?

Видео со свадьбы 22-летней наследницы растрогало всех поклонников звезды "Форсажа" 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T18:02+0400

2021-10-24T18:02+0400

2021-10-24T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Дочь американского актера Пола Уокера – Миддоу, вышла замуж: к алтарю наследницу покойной звезды повел его близкий друг и коллега.В середине октября единственная наследница умершего Уокера сообщила радостную новость о том, что вышла замуж за своего парня Луи Торнтона-Аллана. Модель и начинающий актер обручились несколько месяцев назад.Американская пресса сообщила, что свадьба дочки Уокера прошла в Доминикане в кругу друзей и близких. Сама Мидоу поспешила поделиться видео со свадьбы в Инстаграм.К алтарю невесту в платье от Givenchy повел лучший друг и коллега Уокера – Вин Дизель. И этот момент растрогал всех подписчиков Мидоу."Поздравляем, ангел"; "Хочется плакать, сразу вспомнила Пола"; "Прекрасный отец и чудесная дочь"; "Боже, Вин, это так трогательно"; "Папа бы гордился", - написали подписчики.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фильм "форсаж", пол уокер, зарубежные звезды