https://sputnik-georgia.ru/20211024/glava-minzdrava-v-gruzii-prodolzhaetsya-chetvertaya-volna-koronavirusa-261433809.html

Глава Минздрава: в Грузии продолжается четвертая волна коронавируса

Глава Минздрава: в Грузии продолжается четвертая волна коронавируса

У Минздрава Грузии есть все возможности справиться с текущей ситуацией, отметила глава ведомства 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T10:32+0400

2021-10-24T10:32+0400

2021-10-24T10:32+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

минздрав грузии

екатерина тикарадзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Четвертая волна коронавируса в Грузии не закончилась, и сейчас мы наблюдаем ее продолжение, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе журналистам.Ранее часть эпидемиологов заявила о начале в стране пятой волны COVID-19."Эта волна, которая сейчас, – продолжение четвертой, и она никак не может быть пятой", - сказала Тикарадзе.При этом она отметила, что у Минздрава Грузии есть все возможности справиться с текущей ситуацией.Четвертая волна коронавируса стала для Грузии самой тяжелой – в разы увеличилось число заразившихся, попавших в больницу и умерших. Довольно часто жертвами нового штамма становятся беременные женщины и дети. Максимальный показатель четвертой волны – 6 208 случаев – был зафиксирован 17 августа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, минздрав грузии, екатерина тикарадзе, коронавирус covid-19