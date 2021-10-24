https://sputnik-georgia.ru/20211024/glava-minzdrava-v-gruzii-prodolzhaetsya-chetvertaya-volna-koronavirusa-261433809.html
Глава Минздрава: в Грузии продолжается четвертая волна коронавируса
Глава Минздрава: в Грузии продолжается четвертая волна коронавируса
У Минздрава Грузии есть все возможности справиться с текущей ситуацией, отметила глава ведомства 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T10:32+0400
2021-10-24T10:32+0400
2021-10-24T10:32+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
минздрав грузии
екатерина тикарадзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Четвертая волна коронавируса в Грузии не закончилась, и сейчас мы наблюдаем ее продолжение, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе журналистам.Ранее часть эпидемиологов заявила о начале в стране пятой волны COVID-19."Эта волна, которая сейчас, – продолжение четвертой, и она никак не может быть пятой", - сказала Тикарадзе.При этом она отметила, что у Минздрава Грузии есть все возможности справиться с текущей ситуацией.Четвертая волна коронавируса стала для Грузии самой тяжелой – в разы увеличилось число заразившихся, попавших в больницу и умерших. Довольно часто жертвами нового штамма становятся беременные женщины и дети. Максимальный показатель четвертой волны – 6 208 случаев – был зафиксирован 17 августа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, минздрав грузии, екатерина тикарадзе, коронавирус covid-19
Глава Минздрава: в Грузии продолжается четвертая волна коронавируса
У Минздрава Грузии есть все возможности справиться с текущей ситуацией, отметила глава ведомства
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Четвертая волна коронавируса в Грузии не закончилась, и сейчас мы наблюдаем ее продолжение, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе журналистам.
Ранее часть эпидемиологов заявила о начале в стране пятой волны COVID-19.
"Эта волна, которая сейчас, – продолжение четвертой, и она никак не может быть пятой", - сказала Тикарадзе.
При этом она отметила, что у Минздрава Грузии есть все возможности справиться с текущей ситуацией.
Четвертая волна коронавируса стала для Грузии самой тяжелой – в разы увеличилось число заразившихся, попавших в больницу и умерших. Довольно часто жертвами нового штамма становятся беременные женщины и дети. Максимальный показатель четвертой волны – 6 208 случаев – был зафиксирован 17 августа.
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