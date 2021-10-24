https://sputnik-georgia.ru/20211024/goroskop-na-segodnya-25-oktyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-261434412.html

Гороскоп на сегодня 25 октября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 25 октября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 25 октября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого... 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T10:04+0400

2021-10-24T10:04+0400

2021-10-24T10:04+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 25 октября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам космос поможет 25 октября добиться успехов во всех начинаниях – они смогут продвинуться сегодня в профессиональной сфере. Гороскоп предостерегает представителей знака зодиака, что перевод на новую должность предполагает и новый уровень ответственности. Новые знакомства принесут сегодня Овнам усталость и разочарование. Настроение знаку зодиака поднимет отдых и общение с близкими, а любимый человек окружит заботой.ТелецТельцы смогут 25 октября решить проблему, которая отнимала у знака зодиака практически все время и силы. В профессиональной деятельности вероятны конфликтные ситуации и неудовлетворение сделанной работой. Тельцам гороскоп советует быть осторожнее сегодня с деньгами и не тратить слишком много. Одиноких представителей знака зодиака в личной жизни ждут большие перемены, а отношения семейных пройдут проверку на прочность.БлизнецыБлизнецам гороскоп не рекомендует 25 октября заниматься ответственными делами, для выполнения которых требуется максимальная концентрация. Представители знака зодиака смогут решить накопившиеся финансовые проблемы благодаря неожиданному денежному поступлению, но назначать сегодня важные встречи не следует. Одиноких Близнецов ожидают приятные сюрпризы – благоприятно сегодня для любви и романтических встреч.РакРаку не следует принимать 25 октября важные решения - менять сегодня работу или партнеров. Пренебрегать своими основными обязанностями знаку зодиака не стоит, если хотят найти дополнительный источник дохода. Совместный отдых поможет Ракам сгладить напряженность в отношениях с любимым человеком. Знаку зодиака нужно позаботиться о своем здоровье, заняться профилактикой имеющихся заболеваний и получить консультации специалистов.ЛевЛьвам гороскоп не рекомендует 25 октября брать банковский кредит или одалживать деньги –знаку зодиака будет сложно выполнить долговые обязательства. Звезды не советуют знаку зодиака сегодня браться за решение задач, превышающих их силы и возможности – Львам следует строить реальные планы, а не хвататься за несколько дел одновременно, чтобы не потерпеть неудачу. Одинокие представители знака имеют шанс устроить сегодня личную жизнь.ДеваДевам гороскоп 25 октября не советует начинать новый проект, пока не заручатся поддержкой влиятельных покровителей. Планировать сегодня крупные сделки и дорогостоящие покупки знаку зодиака не стоит. Сегодня желательно вести себя более сдержанно, чем всегда, чтобы избежать недоразумений и конфликтов. Гороскоп рекомендует знаку зодиака делать ежедневно комплекс спортивных упражнений, чтобы поддерживать себя в тонусе.ВесыВесам 25 октября желательно посвятить отдыху и общению. Гороскоп рекомендует знаку зодиака заняться сегодня повышением квалификации и не тратить напрасно свои силы на работу, толку все равно будет мало. Весы могут сегодня планировать предстоящее мероприятие – вечеринку или чего-то в этом роде. Благоприятно сегодня для любви и романтических приключений – знак зодиака может встретить свою вторую половинку.СкорпионСкорпионам 25 октября нужно посвятить обучению, а эмоции лучше придержать при себе. Представителям знака зодиака следует обратить внимание на здоровье – у них может проявиться аллергическая реакция, поэтому употребление экзотичных блюд и алкоголя сегодня лучше исключить. Благоприятное расположение духа и чувство юмора помогут одиноким Скорпионам завязать романтическое знакомство.СтрелецСтрельцам 25 октября гарантирован профессиональный успех, если знак зодиака сможет соответственно сегодня себя проявить. Гороскоп не рекомендует знаку зодиака доверять незнакомым людям, особенно если они обещают помочь заработать легкие деньги. Стрельцам лучше заняться самообразованием и изучить необходимую литературу. Чтобы избежать проблем со здоровьем, знак зодиака должен ограничить себя в еде и в употреблении алкогольных напитков.КозерогКозерогам 25 октября гороскоп советует рискнуть, так как смелые решения приведут к результату, о котором они даже и не мечтали. Знаку зодиака не стоит сегодня полагаться только на собственное мнение - лучше прислушаться к советам человека, мнению которого доверяют. Чтобы улучшить качество рациона, гороскоп рекомендует есть свежие фрукты и пить много воды. Вечер лучше провести с родными, которые будут благодарны за внимание и заботу.ВодолейВодолеям гороскоп рекомендует 25 октября сконцентрироваться на главном и не замечать суеты окружающих их людей. Благоприятно сегодня для финансовой работы или заключения выгодной сделки. Звезды советуют не верить провокациям и домыслам недоброжелателей, которые попытаются рассорить знак зодиака с любимым человеком. В отношениях с близким человеком желательно правильно расставить приоритеты и достичь определенности.РыбыПо гороскопу, Рыбы 25 октября смогут генерировать интересные идеи и требовать от начальства повышения. Знаку зодиака следует планировать свой бюджет более тщательно, чтобы ситуация с финансами не вышла из-под контроля. Рыбам больше внимания нужно уделить семье, поскольку рабочие проблемы будут занимать практически все время знака зодиака и на семейные дела сил не останется. Гороскоп советует Рыбам помочь родственнику, который в этом нуждается.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп