https://sputnik-georgia.ru/20211024/kak-prokhodit-imitatsiya-ekspeditsii-na-lunu-v-nazemnom-komplekse---video-261436931.html

Как проходит имитация экспедиции на Луну в наземном комплексе - видео

Как проходит имитация экспедиции на Луну в наземном комплексе - видео

Институт медико-биологических проблем РАН совместно с Программой исследований человека NASA проводит подготовку к эксперименту по изоляции людей SIRIUS-21... 24.10.2021, Sputnik Грузия

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В рамках проекта участники проведут 240 суток или восемь месяцев в полной изоляции от внешнего мира в специально оборудованном Наземном экспериментальном комплексе ИМБП, рассчитанном на шесть человек, сообщает Sputnik АзербайджанОбщаться они смогут только с центром управления по аудиосвязи и с родственниками - по электронной почте.В SIRIUS-21 примут участие трое женщин и трое мужчин. Предварительно были отобраны 12 кандидатов - шесть россиян, четверо представителей США и два кандидата от ОАЭ.Тренировки кандидатов начались еще в августе, а старт проекта намечен на 4 ноября.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, космос, nasa, луна, видео