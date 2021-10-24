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Как проходит имитация экспедиции на Луну в наземном комплексе - видео
Как проходит имитация экспедиции на Луну в наземном комплексе - видео
Институт медико-биологических проблем РАН совместно с Программой исследований человека NASA проводит подготовку к эксперименту по изоляции людей SIRIUS-21... 24.10.2021, Sputnik Грузия
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В рамках проекта участники проведут 240 суток или восемь месяцев в полной изоляции от внешнего мира в специально оборудованном Наземном экспериментальном комплексе ИМБП, рассчитанном на шесть человек, сообщает Sputnik АзербайджанОбщаться они смогут только с центром управления по аудиосвязи и с родственниками - по электронной почте.В SIRIUS-21 примут участие трое женщин и трое мужчин. Предварительно были отобраны 12 кандидатов - шесть россиян, четверо представителей США и два кандидата от ОАЭ.Тренировки кандидатов начались еще в августе, а старт проекта намечен на 4 ноября.
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видео, мультимедиа, космос, nasa, луна, видео

Как проходит имитация экспедиции на Луну в наземном комплексе - видео

15:52 24.10.2021
© video: Ruptly
Институт медико-биологических проблем РАН совместно с Программой исследований человека NASA проводит подготовку к эксперименту по изоляции людей SIRIUS-21, который призван воспроизвести близкие к полету на Луну условия. Смотрите подробности в видео
В рамках проекта участники проведут 240 суток или восемь месяцев в полной изоляции от внешнего мира в специально оборудованном Наземном экспериментальном комплексе ИМБП, рассчитанном на шесть человек, сообщает Sputnik Азербайджан
Общаться они смогут только с центром управления по аудиосвязи и с родственниками - по электронной почте.
В SIRIUS-21 примут участие трое женщин и трое мужчин. Предварительно были отобраны 12 кандидатов - шесть россиян, четверо представителей США и два кандидата от ОАЭ.
Тренировки кандидатов начались еще в августе, а старт проекта намечен на 4 ноября.
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