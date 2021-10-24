https://sputnik-georgia.ru/20211024/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-24-oktyabrya-2021-261374499.html

Какой сегодня церковный праздник: 24 октября 2021

Какой сегодня церковный праздник: 24 октября 2021

В мире 24 октября, отмечаются дни памяти Святых Филиппа, Феофана, Зинаиды, Филониллы и других 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T01:00+0400

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религия

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Апостол от 70-тиПо церковному календарю 24 октября поминают Святого Филиппа - апостола из числа 70-ти учеников Христа.Родился будущий Святой в Кесарии Палестинской, был женат и имел детей. Апостолы после сошествия Святого Духа поставили Филиппа диаконом в Иерусалимской церкви и, как и прочим шести диаконам, поручили заведовать приношениями верующих и заботиться о сиротах, вдовах и убогих.Архидиакон Стефан был старшим среди семи перводиаконов. Апостол Филипп, когда начались гонения христиан и иудеи побили первомученика Стефана камнями, покинул Иерусалим.Переселившись в Самарию, он успешно проповедовал там христианство. Совершив в Самарии много чудес, апостол многих обратил в истинную веру, в том числе волхва Симона, который, "крестившись, не отходил от Филиппа" и евнуха Ефиопской царицы.Святой Филипп проповедовал без устали Слово Божье во многих странах Ближнего Востока, расположенных рядом с Палестиной. Апостолы, рукоположив его в Иерусалиме в сан епископа, послали святителя в Лидию, где он многих крестил. Скончался Святой в глубокой старости.Феофан исповедникПо церковному календарю 24 октября поминают преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского - творца канонов.Будущий Святой вместе со старшим братом, в будущем Феодор Начертанный, получили прекрасное образование. Юноши, особенно увлекаясь философией, стремились к Богопознанию, поэтому удалились в лавру Святого Саввы, где Феофан принял постриг и через пару лет стал пресвитером.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>Прославившись как защитники иконопочитания, братья по поручению Иерусалимского Патриарха отправились в Константинополь для обвинения императора-иконоборца Льва Армянина (813-820). Они впоследствии обличали и императоров-иконоборцев Михаила Балбу (820-829) и Феофила (829-842).Святые мужественно вынесли заточение, пытки и голод. Феодор скончался в темнице в 833 году, а Феофана отправили в ссылку. Преподобный вернулся из ссылки и был рукоположен в епископа Никейского, после восстановления иконопочитания.Скончался святитель примерно в 850-м. Он написал около 150 канонов, в том числе и в защиту Святых икон.Зинаида и ФилониллаПо церковному календарю 24 октября поминают мучениц Зинаиду и Филониллу - родственниц первоверховного апостола Павла.Родились будущие Святые в Тарсе. Оставив свой дом, они поселились в пещере недалеко от города Димитриады, где жили в постоянных молитвах и трудах. Владея врачебным искусством, проповедницы лечили всех, кто обращался к ним за помощью, исцеляя их души обращением ко Христу.Исповедницы приняли мученический венец за любовь к Господу - идолопоклонники забили их камнями.ИмениныПо церковному календарю 24 октября именины отмечают Зинаида, Александр, Антон, Амвросий, Анатолий, Иларион, Исаакий, Иосиф, Лев, Моисей, Макар, Никон, Филипп и Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников