https://sputnik-georgia.ru/20211024/pochemu-rossiya-razorvala-otnosheniya-s-nato-obyasnili-v-kremle-261444475.html
Почему Россия разорвала отношения с НАТО, объяснили в Кремле
Почему Россия разорвала отношения с НАТО, объяснили в Кремле
Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что ничего страшного в отказе от отношений с НАТО на фоне агрессивной позиции блока нет 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T17:32+0400
2021-10-24T17:32+0400
2021-10-24T17:32+0400
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новости
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дмитрий песков
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ТБИЛИСИ, 24 окт - Sputnik. Москва отказалась от сотрудничества с НАТО в силу тщетности всех усилий по развитию отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку деятельности российского постпредства при военно-политическом альянсе. Песков пояснил, что Россия всегда выступала за развитие отношений с Североатлантическим альянсом, несмотря на агрессию военно-политического блока, сообщило РИА Новости.НАТО считает Россию своим противником, поэтому в отказе от отношений с организацией нет ничего страшного, добавил Песков."Никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - сказал пресс-секретарь президента.Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО >>Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе. Эти действия стали ответом на сокращение численности сотрудников постпредства РФ при блоке.
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политика, россия, новости, нато, дмитрий песков
Почему Россия разорвала отношения с НАТО, объяснили в Кремле
Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что ничего страшного в отказе от отношений с НАТО на фоне агрессивной позиции блока нет
ТБИЛИСИ, 24 окт - Sputnik. Москва отказалась от сотрудничества с НАТО в силу тщетности всех усилий по развитию отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку деятельности российского постпредства при военно-политическом альянсе.
Песков пояснил, что Россия всегда выступала за развитие отношений с Североатлантическим альянсом, несмотря на агрессию военно-политического блока, сообщило РИА Новости
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"Здесь важно еще отметить, что, несмотря на эту агрессивность этого блока, Россия всегда выступала за развитие отношений. Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально", - сказал Песков в эфире программы "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
НАТО считает Россию своим противником, поэтому в отказе от отношений с организацией нет ничего страшного, добавил Песков.
"Никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - сказал пресс-секретарь президента.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе. Эти действия стали ответом на сокращение численности сотрудников постпредства РФ при блоке.