https://sputnik-georgia.ru/20211024/pochemu-rossiya-razorvala-otnosheniya-s-nato-obyasnili-v-kremle-261444475.html

Почему Россия разорвала отношения с НАТО, объяснили в Кремле

Почему Россия разорвала отношения с НАТО, объяснили в Кремле

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что ничего страшного в отказе от отношений с НАТО на фоне агрессивной позиции блока нет 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T17:32+0400

2021-10-24T17:32+0400

2021-10-24T17:32+0400

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дмитрий песков

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ТБИЛИСИ, 24 окт - Sputnik. Москва отказалась от сотрудничества с НАТО в силу тщетности всех усилий по развитию отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку деятельности российского постпредства при военно-политическом альянсе. Песков пояснил, что Россия всегда выступала за развитие отношений с Североатлантическим альянсом, несмотря на агрессию военно-политического блока, сообщило РИА Новости.НАТО считает Россию своим противником, поэтому в отказе от отношений с организацией нет ничего страшного, добавил Песков."Никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - сказал пресс-секретарь президента.Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО >>Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе. Эти действия стали ответом на сокращение численности сотрудников постпредства РФ при блоке.

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политика, россия, новости, нато, дмитрий песков