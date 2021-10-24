https://sputnik-georgia.ru/20211024/pravitelstvo-gruzii-vozobnovlyaet-peregovory-po-zavodu-elektromobiley-v-kutaisi-261433130.html

Правительство Грузии возобновляет переговоры по заводу электромобилей в Кутаиси

Правительство Грузии возобновляет переговоры по заводу электромобилей в Кутаиси

Ожидается, что завод ежегодно будет выпускать 40 тысяч электромобилей, одна половина из которых пойдет на внутренний рынок, а вторая - на экспорт в страны... 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T09:01+0400

2021-10-24T09:01+0400

2021-10-24T09:01+0400

экономика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

кутаиси

электромобили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/13/251220576_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4313356375f883518784926d0978303f.jpg

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение возобновить переговоры с инвестором по строительству в Кутаиси первого завода электромобилей, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.О строительстве завода по производству электромобилей во втором по величине городе Грузии власти страны объявили весной 2019 года. Соответствующий меморандум грузинский холдинг AiGroup подписал с китайским консорциум Changan Automobile. Стороны договорились завершить строительство в течение 24 месяцев. Однако из-за пандемии процесс затормозился.По плану, спустя полтора года после начала работы завода на рынке появится пять тысяч электромобилей. Вначале на заводе будут производить четыре модели автомобиля, и спустя пять лет произведенные в Грузии электромобили с надписью Made in Georgia станут главной экспортной продукцией Грузии.Ожидается, что завод ежегодно будет выпускать 40 тысяч электромобилей, одна половина из которых пойдет на внутренний рынок, а вторая - на экспорт в страны Евросоюза. На производстве на первом этапе будет занято до 300 местных жителей.Индустриальный комплекс разместится в Кутаиси на территории площадью 100 гектаров. Там будут также предприятия по производству экопродукции, солнечных панелей и высокотехнологической продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, кутаиси, электромобили