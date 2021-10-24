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https://sputnik-georgia.ru/20211024/pravitelstvo-gruzii-vozobnovlyaet-peregovory-po-zavodu-elektromobiley-v-kutaisi-261433130.html
Правительство Грузии возобновляет переговоры по заводу электромобилей в Кутаиси
Правительство Грузии возобновляет переговоры по заводу электромобилей в Кутаиси
Ожидается, что завод ежегодно будет выпускать 40 тысяч электромобилей, одна половина из которых пойдет на внутренний рынок, а вторая - на экспорт в страны... 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T09:01+0400
2021-10-24T09:01+0400
экономика
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грузия
ираклий гарибашвили
кутаиси
электромобили
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение возобновить переговоры с инвестором по строительству в Кутаиси первого завода электромобилей, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.О строительстве завода по производству электромобилей во втором по величине городе Грузии власти страны объявили весной 2019 года. Соответствующий меморандум грузинский холдинг AiGroup подписал с китайским консорциум Changan Automobile. Стороны договорились завершить строительство в течение 24 месяцев. Однако из-за пандемии процесс затормозился.По плану, спустя полтора года после начала работы завода на рынке появится пять тысяч электромобилей. Вначале на заводе будут производить четыре модели автомобиля, и спустя пять лет произведенные в Грузии электромобили с надписью Made in Georgia станут главной экспортной продукцией Грузии.Ожидается, что завод ежегодно будет выпускать 40 тысяч электромобилей, одна половина из которых пойдет на внутренний рынок, а вторая - на экспорт в страны Евросоюза. На производстве на первом этапе будет занято до 300 местных жителей.Индустриальный комплекс разместится в Кутаиси на территории площадью 100 гектаров. Там будут также предприятия по производству экопродукции, солнечных панелей и высокотехнологической продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, кутаиси, электромобили

Правительство Грузии возобновляет переговоры по заводу электромобилей в Кутаиси

09:01 24.10.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliЗарядка электромобиля
Зарядка электромобиля - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Ожидается, что завод ежегодно будет выпускать 40 тысяч электромобилей, одна половина из которых пойдет на внутренний рынок, а вторая - на экспорт в страны Евросоюза
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение возобновить переговоры с инвестором по строительству в Кутаиси первого завода электромобилей, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
О строительстве завода по производству электромобилей во втором по величине городе Грузии власти страны объявили весной 2019 года. Соответствующий меморандум грузинский холдинг AiGroup подписал с китайским консорциум Changan Automobile. Стороны договорились завершить строительство в течение 24 месяцев. Однако из-за пандемии процесс затормозился.
"По моему заданию мы начали новые переговоры с компанией-инвестором. Большая часть завода уже в Грузии, и мы сделаем все, чтобы довести этот проект до конца. Очень скоро мы начнем производство электромобилей", - сказал Гарибашвили.
По плану, спустя полтора года после начала работы завода на рынке появится пять тысяч электромобилей. Вначале на заводе будут производить четыре модели автомобиля, и спустя пять лет произведенные в Грузии электромобили с надписью Made in Georgia станут главной экспортной продукцией Грузии.
Ожидается, что завод ежегодно будет выпускать 40 тысяч электромобилей, одна половина из которых пойдет на внутренний рынок, а вторая - на экспорт в страны Евросоюза. На производстве на первом этапе будет занято до 300 местных жителей.
Индустриальный комплекс разместится в Кутаиси на территории площадью 100 гектаров. Там будут также предприятия по производству экопродукции, солнечных панелей и высокотехнологической продукции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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