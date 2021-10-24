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Президентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися
Президентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися
Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T13:30+0400
2021-10-24T13:30+0400
2021-10-24T13:30+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися — явка избирателей на 11:00 по местному времени (10:00 по Тбилиси) превысила 33%, сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров, пишет Sputnik Узбекистан."По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 669 552 избирателя или 33,6% от общего списка", —сказал Кучкаров.Для сравнения: на выборах президента в 2016 году явка на 11:00 по местному времени составляла 33,73% избирателей.В соответствии с законодательством Узбекистана, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 миллиона избирателей, организовано 10 760 участков.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.Участки закроются в 21:00. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.
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политика, новости, в мире, узбекистан, президентские выборы
Президентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися
Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik.
Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися — явка избирателей на 11:00 по местному времени (10:00 по Тбилиси) превысила 33%, сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров, пишет Sputnik Узбекистан
.
"По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 669 552 избирателя или 33,6% от общего списка", —сказал Кучкаров.
Для сравнения: на выборах президента в 2016 году явка на 11:00 по местному времени составляла 33,73% избирателей.
В соответствии с законодательством Узбекистана, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.
По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 миллиона избирателей, организовано 10 760 участков.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
Участки закроются в 21:00. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.