https://sputnik-georgia.ru/20211024/prezidentskie-vybory-v-uzbekistane-priznany-sostoyavshimisya-261440812.html

Президентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися

Президентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися

Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T13:30+0400

2021-10-24T13:30+0400

2021-10-24T13:30+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися — явка избирателей на 11:00 по местному времени (10:00 по Тбилиси) превысила 33%, сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров, пишет Sputnik Узбекистан."По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 669 552 избирателя или 33,6% от общего списка", —сказал Кучкаров.Для сравнения: на выборах президента в 2016 году явка на 11:00 по местному времени составляла 33,73% избирателей.В соответствии с законодательством Узбекистана, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 миллиона избирателей, организовано 10 760 участков.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.Участки закроются в 21:00. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.

https://sputnik-georgia.ru/20210304/Gruzy-iz-Uzbekistana-v-Evropy-edut-cherez-territoriyu-Gruzii-251074513.html

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