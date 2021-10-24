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Турция на пороге дипломатического кризиса - экс-премьер страны предупреждает
Турция на пороге дипломатического кризиса - экс-премьер страны предупреждает
Эрдоган указание немедленно принять меры к тому, чтобы 10 послов западных стран были объявлены персонами нон-грата 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T15:31+0400
2021-10-24T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Слова Эрдогана о высылке послов из Турции могут вызвать самый большой дипломатический кризис в истории Турции, заявил экс-премьер Турции и соратник Эрдогана в недавнем прошлом Ахмет Давутоглу, передает Haberler.Посольства 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Эрдоган заявил в субботу, что дал указание главе МИД немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата.Ранее сообщалось, что недавно созданная Даутоглу партия Gelecek Part присоединилась к оппозиционному блоку Национальный альянс.Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
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политика, новости, в мире, турция
Турция на пороге дипломатического кризиса - экс-премьер страны предупреждает
15:31 24.10.2021 (обновлено: 15:34 24.10.2021)
Эрдоган указание немедленно принять меры к тому, чтобы 10 послов западных стран были объявлены персонами нон-грата
ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik.
Слова Эрдогана о высылке послов из Турции могут вызвать самый большой дипломатический кризис в истории Турции, заявил экс-премьер Турции и соратник Эрдогана в недавнем прошлом Ахмет Давутоглу, передает Haberler
.
Посольства 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Эрдоган заявил в субботу, что дал указание главе МИД немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата.
"Откуда эта поспешность и желание вызвать самый большой дипломатический кризис в нашей истории со странами, с которыми мы имеем наибольший экспорт? В то время как ваши граждане сомневаются в вашей справедливости, ни ваша судебная система, ни ваша страна не заслуживают доверия. Жаль!" — подчеркнул Давутоглу.
Ранее сообщалось, что недавно созданная Даутоглу партия Gelecek Part присоединилась к оппозиционному блоку Национальный альянс.
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.