https://sputnik-georgia.ru/20211024/yama-mogila-massovoe-zakhoronenie-vremen-vov-obnaruzhili-pod-minskom-261437094.html

Яма-могила: массовое захоронение времен ВОВ обнаружили под Минском

Яма-могила: массовое захоронение времен ВОВ обнаружили под Минском

В лесном массиве Минского района вблизи полигона обнаружили массовое захоронение времен ВОВ. Смотрите в видео, как Генпрокуратура Беларуси расследует уголовное... 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T13:18+0400

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На кадрах видно, как в лесном массиве Минского района вблизи полигона 120-й бригады в Уручье обнаружили массовое захоронение времен ВОВ. По предварительной информации, во вскрытой яме-могиле может быть погребено более 8 тысяч человек.В настоящее время Генеральная прокуратура и Следственный комитет проводят процессуальные действия. В ходе осмотра верхнего слоя изымаются многочисленные костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов, другие предметы, которые направляются для проведения экспертных исследований.По имеющимся в прокуратуре сведениям, существует не менее 7 таких мест вблизи урочища Уручье, где захоронено свыше 38 тысяч человек.

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