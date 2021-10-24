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Яма-могила: массовое захоронение времен ВОВ обнаружили под Минском
Яма-могила: массовое захоронение времен ВОВ обнаружили под Минском
В лесном массиве Минского района вблизи полигона обнаружили массовое захоронение времен ВОВ. Смотрите в видео, как Генпрокуратура Беларуси расследует уголовное... 24.10.2021, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как в лесном массиве Минского района вблизи полигона 120-й бригады в Уручье обнаружили массовое захоронение времен ВОВ. По предварительной информации, во вскрытой яме-могиле может быть погребено более 8 тысяч человек.В настоящее время Генеральная прокуратура и Следственный комитет проводят процессуальные действия. В ходе осмотра верхнего слоя изымаются многочисленные костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов, другие предметы, которые направляются для проведения экспертных исследований.По имеющимся в прокуратуре сведениям, существует не менее 7 таких мест вблизи урочища Уручье, где захоронено свыше 38 тысяч человек.
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видео, мультимедиа, беларусь, минск, вов, видео

Яма-могила: массовое захоронение времен ВОВ обнаружили под Минском

13:18 24.10.2021 (обновлено: 13:22 24.10.2021)
© video: Ruptly
В лесном массиве Минского района вблизи полигона обнаружили массовое захоронение времен ВОВ. Смотрите в видео, как Генпрокуратура Беларуси расследует уголовное дело о геноциде
На кадрах видно, как в лесном массиве Минского района вблизи полигона 120-й бригады в Уручье обнаружили массовое захоронение времен ВОВ. По предварительной информации, во вскрытой яме-могиле может быть погребено более 8 тысяч человек.
В настоящее время Генеральная прокуратура и Следственный комитет проводят процессуальные действия. В ходе осмотра верхнего слоя изымаются многочисленные костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов, другие предметы, которые направляются для проведения экспертных исследований.
По имеющимся в прокуратуре сведениям, существует не менее 7 таких мест вблизи урочища Уручье, где захоронено свыше 38 тысяч человек.
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