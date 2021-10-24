https://sputnik-georgia.ru/20211024/yama-mogila-massovoe-zakhoronenie-vremen-vov-obnaruzhili-pod-minskom-261437094.html
Яма-могила: массовое захоронение времен ВОВ обнаружили под Минском
Яма-могила: массовое захоронение времен ВОВ обнаружили под Минском
В лесном массиве Минского района вблизи полигона обнаружили массовое захоронение времен ВОВ. Смотрите в видео, как Генпрокуратура Беларуси расследует уголовное... 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T13:18+0400
2021-10-24T13:18+0400
2021-10-24T13:22+0400
видео
мультимедиа
беларусь
минск
вов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261437067_0:0:1858:1046_1920x0_80_0_0_94972b6b9d7314ef767fd8f7e786623e.png
На кадрах видно, как в лесном массиве Минского района вблизи полигона 120-й бригады в Уручье обнаружили массовое захоронение времен ВОВ. По предварительной информации, во вскрытой яме-могиле может быть погребено более 8 тысяч человек.В настоящее время Генеральная прокуратура и Следственный комитет проводят процессуальные действия. В ходе осмотра верхнего слоя изымаются многочисленные костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов, другие предметы, которые направляются для проведения экспертных исследований.По имеющимся в прокуратуре сведениям, существует не менее 7 таких мест вблизи урочища Уручье, где захоронено свыше 38 тысяч человек.
беларусь
минск
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261437067_370:0:1858:1116_1920x0_80_0_0_3b96ac9bb403779addfec63ab9482e5b.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, беларусь, минск, вов, видео
Яма-могила: массовое захоронение времен ВОВ обнаружили под Минском
13:18 24.10.2021 (обновлено: 13:22 24.10.2021)
В лесном массиве Минского района вблизи полигона обнаружили массовое захоронение времен ВОВ. Смотрите в видео, как Генпрокуратура Беларуси расследует уголовное дело о геноциде
На кадрах видно, как в лесном массиве Минского района вблизи полигона 120-й бригады в Уручье обнаружили массовое захоронение времен ВОВ. По предварительной информации, во вскрытой яме-могиле может быть погребено более 8 тысяч человек.
В настоящее время Генеральная прокуратура и Следственный комитет проводят процессуальные действия. В ходе осмотра верхнего слоя изымаются многочисленные костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов, другие предметы, которые направляются для проведения экспертных исследований.
По имеющимся в прокуратуре сведениям, существует не менее 7 таких мест вблизи урочища Уручье, где захоронено свыше 38 тысяч человек.