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Чемпионат Грузии по футболу – интрига еще жива
Чемпионат Грузии по футболу – интрига еще жива
"Динамо" Батуми еще никогда в своей истории не выигрывал чемпионат Грузии по футболу 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T10:44+0400
2021-10-25T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Лидер Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Батуми неожиданно проиграл и невольно возродил интригу в борьбе за чемпионство.В XXXI туре подопечные Гии Гегучадзе играли на выезде с аутсайдером чемпионата – "Самтредиа" и сенсационно уступили со счетом 0:1. Единственный гол на 90 минуте забил Анатолий Месяченко.Осечкой лидера воспользовались футболисты "Динамо" Тбилиси, которые в столичном дерби обыграли "Сабуртало" 1:0. Благодаря этой победе подопечные Кахи Цхададзе сократили отставание от "Динамо" Батуми до четырех очков за пять туров до завершения чемпионата.Неделю назад два конкурента за золото чемпионата встречались между собой в Батуми. Матч завершился вничью 1:1. При этом стоит отметить, что три предыдущих матча в рамках нынешнего розыгрыша Национальной лиги, завершились победами черноморского клуба."Динамо" Батуми еще никогда в своей истории не выигрывал чемпионат Грузии по футболу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, клуб "динамо" батуми, национальная лига чемпионата грузии по футболу
Чемпионат Грузии по футболу – интрига еще жива
"Динамо" Батуми еще никогда в своей истории не выигрывал чемпионат Грузии по футболу
ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Лидер Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Батуми неожиданно проиграл и невольно возродил интригу в борьбе за чемпионство.
В XXXI туре подопечные Гии Гегучадзе играли на выезде с аутсайдером чемпионата – "Самтредиа" и сенсационно уступили со счетом 0:1. Единственный гол на 90 минуте забил Анатолий Месяченко.
При этом стоит отметить, что "Самтредиа" весь второй тайм играл в меньшинстве, с поля был удален Георгий Ахаладзе, а нападающий "Динамо" Георгий Панцулая на 58 минуте не реализовал пенальти.
Осечкой лидера воспользовались футболисты "Динамо" Тбилиси, которые в столичном дерби обыграли "Сабуртало" 1:0. Благодаря этой победе подопечные Кахи Цхададзе сократили отставание от "Динамо" Батуми до четырех очков за пять туров до завершения чемпионата.
Неделю назад два конкурента за золото чемпионата встречались между собой в Батуми. Матч завершился вничью 1:1. При этом стоит отметить, что три предыдущих матча в рамках нынешнего розыгрыша Национальной лиги, завершились победами черноморского клуба.
"Динамо" Батуми еще никогда в своей истории не выигрывал чемпионат Грузии по футболу.
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