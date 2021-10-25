https://sputnik-georgia.ru/20211025/chempionat-gruzii-po-futbolu--intriga-esche-zhiva-261454814.html

Чемпионат Грузии по футболу – интрига еще жива

Чемпионат Грузии по футболу – интрига еще жива

"Динамо" Батуми еще никогда в своей истории не выигрывал чемпионат Грузии по футболу 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T10:44+0400

2021-10-25T10:44+0400

2021-10-25T10:44+0400

спорт

новости

грузия

футбол

клуб "динамо" батуми

национальная лига чемпионата грузии по футболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261454743_0:0:1828:1029_1920x0_80_0_0_6a74b54fa117c53b077744bac7d400a2.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Лидер Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Батуми неожиданно проиграл и невольно возродил интригу в борьбе за чемпионство.В XXXI туре подопечные Гии Гегучадзе играли на выезде с аутсайдером чемпионата – "Самтредиа" и сенсационно уступили со счетом 0:1. Единственный гол на 90 минуте забил Анатолий Месяченко.Осечкой лидера воспользовались футболисты "Динамо" Тбилиси, которые в столичном дерби обыграли "Сабуртало" 1:0. Благодаря этой победе подопечные Кахи Цхададзе сократили отставание от "Динамо" Батуми до четырех очков за пять туров до завершения чемпионата.Неделю назад два конкурента за золото чемпионата встречались между собой в Батуми. Матч завершился вничью 1:1. При этом стоит отметить, что три предыдущих матча в рамках нынешнего розыгрыша Национальной лиги, завершились победами черноморского клуба."Динамо" Батуми еще никогда в своей истории не выигрывал чемпионат Грузии по футболу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, футбол, клуб "динамо" батуми, национальная лига чемпионата грузии по футболу