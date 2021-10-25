https://sputnik-georgia.ru/20211025/chleny-prestupnoy-gruppirovki-iz-kutaissko-sukhumskogo-klana-zaderzhany-sb-ukrainy-261481744.html

Члены преступной группировки из "кутаисско-сухумского клана" задержаны СБ Украины

Члены преступной группировки из "кутаисско-сухумского клана" задержаны СБ Украины

Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины, заявила СБУ 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T21:50+0400

2021-10-25T21:50+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Криминальная группировка, которая координировалась ворами в законе из так называемого "сухумо-кутаисского клана", была задержана в ходе спецоперации Службы безопасности Украины, говорится в заявлении ведомства.В общей сложности в Сумской области было задержано до 50 человек.По данным ведомства, участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины, для чего на местах были созданы их ячейки.В ходе обысков полиция обнаружила отмычки, компьютерную технику, средства связи, банковские карты, а также "долговые" расписки.Задержанные обвиняются трем статьям Уголовного кодекса Украины - "Вымогательство", "Установление или распространение преступного воздействия" и "Мошенничество".

https://sputnik-georgia.ru/20181030/Gruzinskogo-vora-v-zakone-vydvorili-iz-Ukrainy-vtoroy-raz-za-god-242740224.html

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происшествия, новости, в мире, украина, вор в законе, сбу