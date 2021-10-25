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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211025/futbolist-politik-millioner-biografiya-kakhi-kaladze-261457430.html
Футболист, политик, миллионер: биография Кахи Каладзе
Футболист, политик, миллионер: биография Кахи Каладзе
Бывший футболист в активной политике уже более десяти лет.
2021-10-25T12:11+0400
2021-10-25T12:11+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
справки
грузия
тбилиси
каха каладзе
местные выборы
выборы
выборы в грузии 2021 – день голосования
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Один из самых популярных политиков Грузии, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе баллотируется на второй срок от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Для победы в первом же туре местных выборов ему не хватило 5% голосов избирателей.Бывший футболист, которому 43 года, смог набраться достаточным политическим опытом – в активной политике он уже более десяти лет.Каладзе - началоКаладзе родился 27 февраля 1978 года в городе Самтредия. С детства он увлекался футболом. В 11 лет начал играть в молодежной команде "Локомотива" в родном городе.В 16 лет Каладзе перешел в "Динамо" Тбилиси. В 1993-1998 годах его команда пять раз выиграла чемпионат Грузии.Высшее образование действующий мэр получил в Тбилиси. Он окончил факультет истории Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили. Однако по профессии Каладзе так и не работал, отдав предпочтение футбольной карьере.В 1998 году Каха Каладзе подписал контракт с украинским клубом "Динамо" Киев. Его команда за три года трижды выиграла премьер-лигу Украины и Кубок Украины.В 2001 году он становится футболистом итальянского клуба "Милан", превратившись в самого дорогого грузинского футболиста, так как "Милан" заплатил за его трансфер "Динамо" Киев 16 миллионов евро. Играя в составе "Милана", Каладзе стал первым грузинским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Во время игры в клубе "Милан" кандидат в мэры Тбилиси был лицом Armani и "Феррари".Параллельно футбольной карьере Каладзе занялся бизнесом. В 2007 году он основал инвестиционную группу "Кала капитал", а в 2008 стал членом попечительского совета грузинского "Прогресс банка". В том же году у него появился благотворительный фонд "Кала Фонд".В 2010 году Каладзе перешел из "Милана" в другой итальянский футбольный клуб "Дженоа", где играл вплоть до завершения карьеры в 2012 году.Каладзе в политикеВ 2011 году Каладзе занялся политикой. Он стал членом партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основанной грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили. В 2012 году Каладзе выиграл выборы в его родном городе Самтредия, став депутатом парламента Грузии. В тот же год он занял пост министра энергетики страны.В 2017 Каладзе решил попробовать свои силы в качестве мэра столицы. Тогда кандидат от правящей партии смог одержать убедительную победу в первом же туре местных выборов, набрав 51,13% голосов избирателей.Разрыв с другими кандидатами был довольно внушительным. Прошедший на втором месте независимый кандидат Алеко Элисашвили смог набрать лишь 17, 49% голосов. Вслед за ним был кандидат от бывшей правящий партии "Единое Нацдвижение" Заал Удумашвили с 16, 53%.СемьяЧто касается семейного положения Каладзе – один из самых рейтинговых политиков женат на бывшей модели, дизайнере Ануки Арешидзе. Пара воспитывает четверых сыновей – Левана, Кахабера, Ваче и Николаса. Трое из низ родились в Милане. А последний – Николас у пары родился в Париже.Состояние Помимо успешной футбольной и политической карьеры, Каладзе является одним из самых богатых людей Грузии. Согласно декларации, в начале 2021 года на счету мэра было около 4,6 миллиона долларов и 3,7 миллиона евро.В собственности Каладзе несколько квартир и земельных участков как в Тбилиси, так и в Киеве. Кроме того у Каладзе есть несколько дорогостоящих автомобилей, в том числе Mercedes BENZ G, TOYOTA CAMRY, SMART BRABUS, а также четыре мотоцикла HARLEY DAVIDSON.В его коллекции несколько картин известных грузинских художников Ладо Гудиашвили и Елене Ахвледилани общей стоимостью в размере 245 тысяч долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, справки , грузия, тбилиси, каха каладзе, местные выборы, выборы, выборы в грузии 2021 – день голосования

Футболист, политик, миллионер: биография Кахи Каладзе

12:11 25.10.2021
© Tbilisi City HallКаха Каладзе встречается с избирателями
Каха Каладзе встречается с избирателями - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© Tbilisi City Hall
Каладзе - тот случай, когда спортсмен удачно телепортируется из поля футбольного в политическое
Один из самых популярных политиков Грузии, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе баллотируется на второй срок от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Для победы в первом же туре местных выборов ему не хватило 5% голосов избирателей.
Бывший футболист, которому 43 года, смог набраться достаточным политическим опытом – в активной политике он уже более десяти лет.

Каладзе - начало

Каладзе родился 27 февраля 1978 года в городе Самтредия. С детства он увлекался футболом. В 11 лет начал играть в молодежной команде "Локомотива" в родном городе.
В 16 лет Каладзе перешел в "Динамо" Тбилиси. В 1993-1998 годах его команда пять раз выиграла чемпионат Грузии.
Высшее образование действующий мэр получил в Тбилиси. Он окончил факультет истории Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили. Однако по профессии Каладзе так и не работал, отдав предпочтение футбольной карьере.
В 1998 году Каха Каладзе подписал контракт с украинским клубом "Динамо" Киев. Его команда за три года трижды выиграла премьер-лигу Украины и Кубок Украины.
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкФутболист "Милана" Каха Каладзе
Футболист Милана Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
Футболист "Милана" Каха Каладзе
© photo: Sputnik / Anton Denisov
/
Перейти в фотобанк
В 2001 году он становится футболистом итальянского клуба "Милан", превратившись в самого дорогого грузинского футболиста, так как "Милан" заплатил за его трансфер "Динамо" Киев 16 миллионов евро. Играя в составе "Милана", Каладзе стал первым грузинским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Во время игры в клубе "Милан" кандидат в мэры Тбилиси был лицом Armani и "Феррари".
Параллельно футбольной карьере Каладзе занялся бизнесом. В 2007 году он основал инвестиционную группу "Кала капитал", а в 2008 стал членом попечительского совета грузинского "Прогресс банка". В том же году у него появился благотворительный фонд "Кала Фонд".
В 2010 году Каладзе перешел из "Милана" в другой итальянский футбольный клуб "Дженоа", где играл вплоть до завершения карьеры в 2012 году.

Каладзе в политике

В 2011 году Каладзе занялся политикой. Он стал членом партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основанной грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили. В 2012 году Каладзе выиграл выборы в его родном городе Самтредия, став депутатом парламента Грузии. В тот же год он занял пост министра энергетики страны.
© Sputnik / STRINGERКаха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
Каха Каладзе
© Sputnik / STRINGER
В 2017 Каладзе решил попробовать свои силы в качестве мэра столицы. Тогда кандидат от правящей партии смог одержать убедительную победу в первом же туре местных выборов, набрав 51,13% голосов избирателей.
Разрыв с другими кандидатами был довольно внушительным. Прошедший на втором месте независимый кандидат Алеко Элисашвили смог набрать лишь 17, 49% голосов. Вслед за ним был кандидат от бывшей правящий партии "Единое Нацдвижение" Заал Удумашвили с 16, 53%.

Семья

Что касается семейного положения Каладзе – один из самых рейтинговых политиков женат на бывшей модели, дизайнере Ануки Арешидзе. Пара воспитывает четверых сыновей – Левана, Кахабера, Ваче и Николаса. Трое из низ родились в Милане. А последний – Николас у пары родился в Париже.
© photo: Instagram / kakhakaladzeКаха Каладзе и Ануки Арешидзе с сыновьями
Каха Каладзе и Ануки Арешидзе с сыновьями - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
Каха Каладзе и Ануки Арешидзе с сыновьями
© photo: Instagram / kakhakaladze

Состояние

Помимо успешной футбольной и политической карьеры, Каладзе является одним из самых богатых людей Грузии. Согласно декларации, в начале 2021 года на счету мэра было около 4,6 миллиона долларов и 3,7 миллиона евро.
В собственности Каладзе несколько квартир и земельных участков как в Тбилиси, так и в Киеве. Кроме того у Каладзе есть несколько дорогостоящих автомобилей, в том числе Mercedes BENZ G, TOYOTA CAMRY, SMART BRABUS, а также четыре мотоцикла HARLEY DAVIDSON.
© photo: Kakha Kaladze / FBКаха Каладзе с супругой Ануки Арешидзе
Каха Каладзе с супругой Ануки Арешидзе - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
Каха Каладзе с супругой Ануки Арешидзе
© photo: Kakha Kaladze / FB
В его коллекции несколько картин известных грузинских художников Ладо Гудиашвили и Елене Ахвледилани общей стоимостью в размере 245 тысяч долларов.
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