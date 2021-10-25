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Грузинский спектакль откроет фестиваль русских зарубежных театров в России
Грузинский спектакль откроет фестиваль русских зарубежных театров в России
Одно из самых известных произведений Гоголя российские театралы увидят в исполнении актеров тбилисского театра 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T17:24+0400
2021-10-25T17:24+0400
2021-10-25T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Спектаклем "Шинель" Тбилисский государственный русский драмтеатр им. А. С. Грибоедова открывает III Фестиваль русских зарубежных театров в Ярославле.Фестиваль пройдет с 25 по 31 октября. Русскоязычные театры из Грузии, Беларуси, Молдовы, Таджикистана и других стран представят свои спектакли, обсудят творческие и практические вопросы работы русских театров за рубежом.Представление грузинских артистов состоится на сцене театра драмы им. Ф. Волкова.Спектакль Автандила Варсимашвили "Шинель", несмотря на то, что был поставлен в год, предшествовавший пандемии, успел обрести солидную театральную историю: он с большим успехом принял участие в Международном театральном фестивале "Встречи в России", в Зарубежной программе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности "Большие гастроли-2019", в Международном театральном фестивале "Золотой Лев" (Львов, Украина), Международном форуме искусств "Золотой Витязь" (Москва), Первом международном театральном фестивале русских театров зарубежья (Москва)."Шинель" — одна из петербургских повестей Гоголя, посвященная "маленькому человеку". Произведение вошло в историю русской литературы как манифест социального равенства и неотъемлемых прав личности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, россия, новости, грузия, театр грибоедова, театр
Грузинский спектакль откроет фестиваль русских зарубежных театров в России
17:24 25.10.2021 (обновлено: 17:29 25.10.2021)
Одно из самых известных произведений Гоголя российские театралы увидят в исполнении актеров тбилисского театра
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Спектаклем "Шинель" Тбилисский государственный русский драмтеатр им. А. С. Грибоедова открывает III Фестиваль русских зарубежных театров в Ярославле.
Фестиваль пройдет с 25 по 31 октября. Русскоязычные театры из Грузии, Беларуси, Молдовы, Таджикистана и других стран представят свои спектакли, обсудят творческие и практические вопросы работы русских театров за рубежом.
Представление грузинских артистов состоится на сцене театра драмы им. Ф. Волкова.
Спектакль Автандила Варсимашвили "Шинель", несмотря на то, что был поставлен в год, предшествовавший пандемии, успел обрести солидную театральную историю: он с большим успехом принял участие в Международном театральном фестивале "Встречи в России", в Зарубежной программе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности "Большие гастроли-2019", в Международном театральном фестивале "Золотой Лев" (Львов, Украина), Международном форуме искусств "Золотой Витязь" (Москва), Первом международном театральном фестивале русских театров зарубежья (Москва).
Главную роль Акакия Акакиевича Башмачкина играет Аполлон Кублашвили. Cценография постановки принадлежит Народному художнику Грузии Мириану Швелидзе, хореография - Гии Маргания.
"Шинель" — одна из петербургских повестей Гоголя, посвященная "маленькому человеку". Произведение вошло в историю русской литературы как манифест социального равенства и неотъемлемых прав личности.
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