https://sputnik-georgia.ru/20211025/griboedovtsy-otkryvayut-festival-russkikh-zarubezhnykh-teatrov-v-yaroslavle-261473717.html

Грузинский спектакль откроет фестиваль русских зарубежных театров в России

Грузинский спектакль откроет фестиваль русских зарубежных театров в России

Одно из самых известных произведений Гоголя российские театралы увидят в исполнении актеров тбилисского театра 25.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Спектаклем "Шинель" Тбилисский государственный русский драмтеатр им. А. С. Грибоедова открывает III Фестиваль русских зарубежных театров в Ярославле.Фестиваль пройдет с 25 по 31 октября. Русскоязычные театры из Грузии, Беларуси, Молдовы, Таджикистана и других стран представят свои спектакли, обсудят творческие и практические вопросы работы русских театров за рубежом.Представление грузинских артистов состоится на сцене театра драмы им. Ф. Волкова.Спектакль Автандила Варсимашвили "Шинель", несмотря на то, что был поставлен в год, предшествовавший пандемии, успел обрести солидную театральную историю: он с большим успехом принял участие в Международном театральном фестивале "Встречи в России", в Зарубежной программе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности "Большие гастроли-2019", в Международном театральном фестивале "Золотой Лев" (Львов, Украина), Международном форуме искусств "Золотой Витязь" (Москва), Первом международном театральном фестивале русских театров зарубежья (Москва)."Шинель" — одна из петербургских повестей Гоголя, посвященная "маленькому человеку". Произведение вошло в историю русской литературы как манифест социального равенства и неотъемлемых прав личности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, россия, новости, грузия, театр грибоедова, театр