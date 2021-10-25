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Из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн опасного картофеля
Из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн опасного картофеля
Импортируемый картофель не прошел лабораторную проверку на вредные микроорганизмы, после чего товар забраковали 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T13:26+0400
2021-10-25T13:26+0400
2021-10-25T13:26+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузинские пограничники на таможенном посту "Сарпи"(грузино-турецкая граница) не пропустили грузовую фуру, загруженную 25 тысячами килограммов картофеля, говорится в сообщении службы доходов Минфина Грузии.При проведении фитосанитарной проверки специалисты обнаружили в картофеле опасные вредные организмы. После этого весь картофель был отправлен обратно в Турцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, турция, картофель, что мы едим?
Из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн опасного картофеля
Импортируемый картофель не прошел лабораторную проверку на вредные микроорганизмы, после чего товар забраковали
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik.
Грузинские пограничники на таможенном посту "Сарпи"(грузино-турецкая граница) не пропустили грузовую фуру, загруженную 25 тысячами килограммов картофеля, говорится в сообщении
службы доходов Минфина Грузии.
При проведении фитосанитарной проверки специалисты обнаружили в картофеле опасные вредные организмы.
После этого весь картофель был отправлен обратно в Турцию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.