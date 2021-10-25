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Как отдыхают в России в ноябре 2021: календарь выходных

Как отдыхают в России в ноябре 2021: календарь выходных

В ноябре россияне празднуют один из главных государственных праздников - День народного единства, который ежегодно отмечают 4 ноября

2021-10-25T14:44+0400

2021-10-25T14:44+0400

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Праздники иногда превращаются в краткосрочные каникулы, и чтобы правильно спланировать выходные, необходимо знать, как отдыхают в России в 2021-м в ноябре и какие дни по календарю отведены для отдыха действующим законодательством.Sputnik Грузия рассказывает подробно, сколько дней жители России отдыхают по календарю в ноябре 2021.Как отдыхают – календарь выходныхВ России, в соответствии с производственным календарем, в ноябре было установлено 20 рабочих и 10 официальных праздничных и выходных дней.На День народного единства россияне первоначально должны были отдыхать в целом четыре дня - с 4 по 7 ноября включительно, благодаря новогодним каникулам.В России, если праздничный день приходится на выходной по календарю – его переносят на рабочий день, следующий за выходным или любую другую удобную дату.Подробно выходные на День народного единства выглядят так: 4 ноября – четверг, официальный праздничный выходной, 5 ноября – пятница россияне отдыхают благодаря переносу 2 января – субботы, 6-7 ноября - суббота-воскресенье, то есть официальные выходные в календаре.Но на днях президент России Владимир Путин подписал указ о введении по всей стране нерабочих дней с сохранением зарплаты для работников с 30 октября по 7 ноября включительно, в связи с напряженной эпидситуацией по коронавирусной инфекции.Соответственно в России в ноябре 2021 года в целом будет 13 выходных дней.При шестидневной рабочей неделе у жителей России в ноябре будет 21 рабочих и 9 выходных дней.Материал подготовлен на основе открытых источников

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