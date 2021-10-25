https://sputnik-georgia.ru/20211025/lokomotiv---sochi-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261454230.html

"Локомотив" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Локомотив" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Матч между московским "Локомотивом" и "Сочи" завершит программу XII тура чемпионата России по футболу. Между собой встретятся соседи по турнирной таблице –... 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T10:27+0400

2021-10-25T10:27+0400

2021-10-25T10:33+0400

спорт

футбол

точный прогноз погоды в тбилиси

чемпионат россии по футболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261342256_0:25:2552:1461_1920x0_80_0_0_ec7deb9202d767dee158a93d09648ee2.jpg

К домашней игре против "Сочи" "Локомотив" подходит имея за спиной затянувшуюся безвыигрышную серию из семи матчей подряд. Речь идет как об играх РПЛ, так и о Лиге Европы УЕФА. За этот отрезок "железнодорожники" трижды проиграли и четыре раза поделили очки с соперниками. Даже смена главного тренера с Марко Николича на Маркуса Гисдоля, пока никак не улучшила игру московского клуба.В последнем матче РПЛ "Локомотив" сумел вырвать ничью у "Рубина" (2:2), проигрывая по ходу встречи 0:2. Это конечно позитивный момент. Но в игре против "Галатасарая" в ЛЕ (0:1), футболисты российского клуба не нанесли ни одного удара в створ ворот турок.На фоне такой разрозненной игры "Локомотив" примет "Сочи", который приедет в Москву после двух побед подряд. "Барсы" обыграли на выезде "Зенит" (2:1), впервые в истории, после чего расправились с "Ростовом" (3:2). И пусть разница в один мяч никого не смущает – "Сочи" еще в первом тайме забил три гола, после чего откровенно расслабился.Кстати, если "Сочи" сумеет обыграть "Локо", то команда Федотова выйдет на чистое второе место в турнирной таблице, а отставание от "Зенита" будет составлять всего два очка.По мнению букмекеров, фаворита в предстоящем противостоянии нет. Победа хозяев оценивается коэффициентом 2,75 (против 2,7 у гостей). Но лично мне кажется, что "Сочи" будет ближе к победе. Во всяком случае остроты у ворот "Локо" будет значительно больше.Николич достаточно долго выстраивал тот "Локомотив", который мы видим сейчас. У Гисдоля же этого времени нет. У немецкого специалиста есть свое видение, но нет времени, чтобы полноценно заняться перестройкой команды. Особенно это касается обороны, где Гисдоль еще не определился с четверкой защитников. Все это привело к тому, что "Рубин" и "Галатасарай" нанесли на двоих 13 (!) ударов в створ "железнодорожников". Катастрофический показатель.Нынешний мощный "Сочи" ничем не хуже "Рубина" и "Галатасарая". У команды есть своя игра и до отчетного тура "барсы" по результативности уступали только "Зениту". Думаю, пять раз в створ ворот Гильерме гости попадут.Ставка: "Сочи" нанесет минимум пять ударов в створ ворот "Локомотива" за 2,25.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

спорт, футбол, точный прогноз погоды в тбилиси, чемпионат россии по футболу